Wistron augmente sa capacité de production d'iPhone en Inde

Il y a 5 heures (Màj il y a 4 heures)

Julien Russo

Progressivement l'Inde devient le nouveau paradis des prix pas chers pour la production des smartphones. Wistron qui figure comme l'un des sous-traitants fidèle et fiable d'Apple a pris la décision d'y lancer une troisième usine, celle-ci se concentrera essentiellement sur les commandes d'Apple.

Les sous-traitants d'Apple adorent l'Inde

C'est probablement les premiers effets de l'annonce du gouvernement survenu il y a une semaine. L'idée étant d'attirer les grandes entreprises pour qu'ils produisent leurs appareils en Inde plutôt que d'aller en Chine ou en Taiwan.



C'est le PDG Simon Lin qui a confirmé que Wistron va officiellement lancer sa troisième usine en Inde. Bien évidemment, on se doute que derrière cette décision, Apple a validé l'idée.

La bonne nouvelle c'est que cela va créer beaucoup d'emplois et les responsabilités seront nombreuses puisque Wistron a annoncé que des rôles de cadres supérieurs et intermédiaires seront proposés.

Responsable de la production de l'iPhone 6 et de l'iPhone SE depuis déjà pas mal de temps, le sous-traitant pourra répondre à plus de commandes d'Apple et probablement produire des iPhone plus récents dans un avenir proche !



L'Inde est un marché important pour Apple, à la fois pour les ventes locales puisque c'est l'un des pays ayant le plus fort potentiel de chiffre d'affaires, mais aussi pour la production. Le gouvernement en place est coopératif et n'hésite pas une seule seconde à proposer des compromis financiers en échange d'avoir l'assurance de la création d'emplois sur le long terme.



En septembre 2019, Apple aurait déclaré avoir la volonté d'investir un milliard de dollars dans des actifs de fabrication indiens, à travers ses sous-traitants.



