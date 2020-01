Apple Watch Connected : des récompenses pour ceux qui vont à la salle

Corentin Ruffin

Avec son Apple Watch, la Pomme souhaite que ses clients vivent le plus longtemps possible (pour leur prendre le plus d'argent possible?) en misant sur l'aspect santé.



Outre les capteurs permettant de faire des électrocardiogrammes, la montre connectée veut traquer les exercices sportifs, que ce soit la cardio ou la musculation.



Mais, en lançant son nouveau programme Apple Watch Connected, la firme va encore plus loin en récompensant les clients de salles sportives partenaires.

Apple récompense les sportifs avec Apple Watch Connected

Bien sûr, comme vous vous en doutez, la Pomme lance sa nouveauté aux États-Unis dans un premier temps, en dévoilant notamment des partenariats avec les salles Basecamp, Orangetheory, YMCA ou encore Crunch Fitness.



Ainsi, les plus fidèles pourront se voir récompenser avec des cartes cadeaux ou encore des abonnements à prix réduit, selon ce que l'établissement propose. Pour calculer les efforts, il faut compter sur les machines compatibles avec GymKit ou avec des appareils pouvant communiquer avec la montre.



Une bien belle façon de récompenser les sportifs et les encourager à persévérer ! Hélas, vu le faible taux d'intégration de GymKit dans les machines, nous ne sommes pas prêts de voir une équivalence pointée le bout de son nez en Europe.



