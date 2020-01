Bleach: Immortal Soul date son arrivée au 10 mars

Il y a 34 min (Màj il y a 34 min)

Corentin Ruffin

Quelle belle nouvelle pour les amateurs du manga écrit par Tite Kubo, le célèbre Bleach ! Car oui, il faut savoir qu'un jeu mobile a été annoncé officiellement, mettant en scène des anges de la mort ayant pour but de sauver l'humanité.



Portant le nom de Bleach: Immortal Soul (v1.0, 639 Mo, iOS 7.0), on va ainsi plonger dans un RPG de cartes qui nous permettra de suivre les aventures d'Ichigo alors qu'il cherche à devenir un « Shinigami ».



Né d'une collaboration entre les studios Oasis Games et GREE, ainsi qu'avec la licence officielle détenue par TV Tokyo, les joueurs vont pouvoir replonger dans le célèbre univers.

Bleach: Immortal Soul a une date de sortie sur l'App Store

Débloquez Toshiro Hitsugaya, Rukia Kuchiki et d'autres personnages mémorables à travers des missions « Story », des recrutements et d'autres actions quotidiennes.



Il faudra ainsi former la meilleure équipe possible tout en faisant évoluer leur équipement, pour ainsi venir à bout des différents boss.

Histoire authentique : sous licence officielle de Tokyo TV, le jeu propose l'histoire et les personnages BLEACH complets, motivés par les décisions et les actions des joueurs

tous les personnages que vous aimez alliant profondeur et stratégie dans des batailles au tour par tour Direction artistique épique : la ville de Karakura prend vie avec des graphismes riches ; offrant l'impression que vous vivez dans le monde de l'anime !

la ville de Karakura prend vie avec des graphismes riches ; offrant l'impression que vous vivez dans le monde de l'anime ! Construisez votre équipe : rassemblez tous les personnages et renforcez votre équipe grâce aux améliorations et à l'équipement

rassemblez tous les personnages et renforcez votre équipe grâce aux améliorations et à l'équipement Gameplay de QTE : vos réactions ont un impact sur le succès ou l’échec de votre équipe

Le jeu est d'ores et déjà disponible en précommande sur l'App Store, nous laissant entrevoir un free-to-play, qui sortira le 10 mars prochain. En vous inscrivant sur le site web officiel, il sera possible de mettre la main sur des bonus exclusifs.

