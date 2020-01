Curve : l'agrégateur de cartes ajoute le support d'Apple Pay

Il y a 2 heures

Medhi Naitmazi

2

A l'instar de TransferWise tout à l'heure, l'agrégateur de cartes Curve se dote aussi de la fonctionnalité Apple Pay. Une vraie révolution pour ce service qui gagne un cran supplémentaire en termes d'intérêt. En effet, c'était le principal grief des utilisateurs depuis près de trois ans. Et la nouveauté avait été annoncée il y a peu.

Curve s'offre enfin Apple Pay

Alors qu'il est possible d'ajouter une carte Curve dans Wallet depuis ce matin, il est peut-être intéressant de ré-expliquer le concept de Curve. Nous avions testé le service Curve il y a quelques mois, et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il est très pratique.



En quelques mots, Curve est un agrégateur de cartes de crédit qui permet de n'avoir qu'une carte sur soi - ou désormais juste l'iPhone - et de payer avec le compte que l'on veut. Pour cela, l'app Curve permet de paramétrer la carte Curve en temps réel, d'un simple geste. C'est une sorte de Bankin pour les CB.



Les gains sont alors multiples, notamment le fait de n'avoir qu'un code secret à gérer et une seule carte à emporter. Et maintenant avec Apple Pay, c'est encore meilleur. En effet, certains clients râlaient, à juste titre, que Curve n'était pas compatible avec le paiement mobile d'Apple, alors que des cartes ajoutées au service l'étaient.

Transferts d'argent de carte à carte

Enfin, la récent mise à jour permet également d'envoyer et recevoir de l'argent de carte à carte dans 25 devises différentes. Le tout sans frais. Une nouvelle option ingénieuse !



Reste désormais la carte Metal à venir dans les prochains mois.

Télécharger l'app gratuite Curve