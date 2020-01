Exploration : Une série sur le changement climatique sur Apple TV+

Il y a 2 heures (Màj il y a 46 min)

William Teixeira

On le sait tous, la protection de l’environnement est important pour Apple. Avec ses multiples actions pour réduire son empreinte carbone, la firme californienne essaie aussi de sensibiliser sa clientèle via ses programmes originales sur Apple TV+. Il s'agit d'un nouveau programme original qui va agrémenter le contenu de la plateforme de streaming.

Une série sur l’écologie appelée « Exploration »

Une toute nouvelle série devrait prochainement voir le jour dans le catalogue d’Apple TV+. Celle-ci sera scénarisée, produite et réalisée par Scott Z.Burns.

« Exploration » abordera le sujet du changement climatique, un sujet majeur de notre époque qui devient de plus en plus inquiétant fur et à mesure que le temps passe.

Le but ne sera pas de faire la « leçon » aux abonnés Apple TV+, mais plutôt de faire ouvrir les yeux sur ce que provoque l’activité humaine sur notre planète.

Scott Z.Burns a expliqué au média Variety :

La plupart des récits autour des changements climatiques se concentrent sur la science et sur la façon de l'appréhender. Notre objectif avec "Extrapolations" est d'aller au-delà de la science et de se servir du théâtre, la comédie, le mystère et tous les autres genres pour examiner comment chaque aspect de notre monde va être amené à changer dans les années à venir.

Au niveau de la date de sortie, nous ne savons pas quand Exploration va arriver sur Apple TV+, aucune date officielle n’a été communiqué. Il faut d’abord que la firme de Cupertino signe le contrat.



