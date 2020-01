Apple met à jour sa page de recrutement

Avez-vous déjà été tenté de travailler chez Apple ? La firme californienne recherche en permanence de nouvelles recrues dans ses Apple Store, mais également dans ses bureaux. Pour des questions d'attractivité, l'entreprise a pris la décision de changer complètement sa page de recrutement sur la version américaine de son site.

La première chose que l'on voit quand on arrive sur la page des recrutements, c'est "Rejoignez-nous. Soyez vous-même". À travers ce slogan, Apple veut que vous soyez décontracté et à l'aise dès le premier contact.

Comme vous pouvez le constater par vous-même, les logos d'Apple ont finement été travaillés par les graphistes de la marque. Différentes formes et couleurs entourent le message avec un lien qui redirige vers une présentation vidéo.

Dans cette vidéo, on retrouve une voix off qui explique aux futurs candidats que travailler chez Apple, ce n’est pas comme les autres entreprises. À travers un message, la firme explique rechercher des profils qui rappellent fortement sa vision du monde d'aujourd'hui :

À celles et ceux qui se réinventent sans cesse, qui sortent du rang et sont à contretemps. À celles et ceux qui défient les conventions, ignorent les règles, et se renouvellent à la moindre occasion. À celles et ceux qui ont la tête dans les nuages ou dans la lune, et croient aux visions et aux mirages. À celles et ceux qui distinguent encore toutes les nuances de vert dans un simple carré d’herbes, dont les journées débordent de mystères qu’aucune logique n'arrive à résoudre. Vous n’imaginez pas tout ce dont vous êtes capables, et vous êtes les bienvenus ici.