Apple TV+ : Déjà 33,6 millions d'abonnés ?

La stratégie de qualité des contenus en priorité au lieu de la quantité aurait-elle fonctionné ? D'après les récentes estimations du Wall Street Journal, le service de streaming d'Apple s'en sortirait à merveille. À cette date, il y aurait 33,6 millions d'abonnés à travers le monde où Apple TV+ est disponible ! Une belle performance qui assurerait un bel avenir pour le nouveau service d'Apple. Ce qu'il faut aussi prendre en compte dans cette comparaison, c'est que les concurrents comme Disney+ et Hulu n'ont pas une disponibilité aussi grande qu'Apple TV+. Disney+ n'est disponible qu'aux États-Unis, au Canada et aux Pays-Bas contrairement à la plateforme d'Apple qui est actuellement disponible dans une centaine de pays depuis le 1er novembre 2019. Le service de streaming du groupe Disney dépassera probablement Apple avant la rentrée 2020, quand Disney+ sera disponible dans la majorité des pays en Europe !

Apple est pour l'instant très silencieux concernant le nombre d'abonnés à son nouveau service de streaming Apple TV+. En effet, souvent critiqué pour son manque de contenu, on aurait pu penser que les clients Apple prendraient la fuite une fois la période d'essai terminée, mais au final ce n'est pas du tout le cas.

