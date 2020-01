iOS 13 : 68% de suivi en moins en arrière-plan grâce aux notifications

Julien Russo

L'une des grosses nouveautés d'iOS 13 était les alertes de localisation en arrière-plan. En effet, on ne s'en rend pas compte, mais certaines applications vous traquent pour collecter des informations sur votre position. Grâce à ces notifications, Apple a frustré les développeurs, mais a permis de réduire de 68% le suivi pour ses utilisateurs.

Quand on offre le contrôle, ça change tout

C'était l'une des volontés d'Apple qui s'inscrit dans la longue liste des décisions pour la protection de vos données personnelles. Les notifications d'avertissements sur les applications qui vous localisent en arrière-plan alors que vous ne l'utilisez pas sont un véritable succès.



C'est FastCompany (un magazine d'affaires américain) qui a réussi à récupérer ces informations.

Si ce succès a été possible, c'est grâce aussi aux demandes des applications quand vous êtes en train de l'utiliser et que celle-ci a besoin de connaître votre position. L'utilisateur a la possibilité de faire "Autoriser qu'une fois". Une bonne idée d'Apple pour éviter que vous vous retrouviez avec des dizaines et dizaines d'applications qui surveillent votre moindre mouvement.

Pour les développeurs qui adorent exploiter vos données de localisation, depuis iOS 13 c'est devenu un véritable enfer. À cause de la méfiance des utilisateurs (qui pour la plupart désactivent la localisation de l'app), il n'est presque plus possible de diffuser des publicités qui se basent sur votre position. Cela était bien pratique pour vous mettre en avant des promotions dans le supermarché à côté de vous par exemple.

C'est une énorme baisse de chiffre d'affaires.

Les développeurs peuvent toujours vous localiser

Malgré ces restrictions, il est toujours possible pour les applications de vous localiser sans que vous donniez l'autorisation. Quand vous êtes connecté à un site internet ou une app, vous avez une adresse IP. Celle-ci donne des informations... sur votre localisation !

Cependant, ces données sont très peu précises, mais restent quand même exploitables pour des publicités ciblées.