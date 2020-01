AirPods Pro : en promotion à 249€ chez Rue du Commerce

Dans cette vente il y a un avantage. Les AirPods Pro sont vendus et expédiés par Rue du Commerce, vous avez donc l’assurance qu’il ne s’agit pas de contrefaçon. Pour rappel, les AirPods Pro possèdent la réduction dynamique du bruit, le mode transparence, la puce H1, la fonction « Dis Siri » et une qualité de son irréprochable. Vous l’aurez compris, il est impossible que vous soyez déçu avec les écouteurs sans fil d’Apple !

En ce magnifique week-end pluvieux et bien froid, Rue du Commerce a décidé d’ensoleiller un peu votre journée en proposant une belle promotion sur les AirPods Pro. En effet, le site propose les écouteurs haut de gamme d’Apple au prix de 249€ au lieu de 279€ grâce au code promo PROMO-AIRPODS-PRO-30

iPhoneSoft finance la production de son contenu et ses serveurs grâce à une publicité modérée et non intrusive. Merci d'ajouter iPhoneSoft.fr en exception de votre bloqueur de publicité.