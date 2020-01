I, Dracula Genesis : le jeu pourrait faire son arrivée sur nos mobiles

Il y a 5 heures

Corentin Ruffin

Réagir

Les anciens s'en souviennent certainement, mais il faut savoir qu'au lancement de l'App Store, les jeux présents n'étaient pas nombreux, faisant de chaque nouvelle sortie un évènement marquant.



Parmi eux, en 2009, on retrouvait un certain iDracula développé par le studio Moregames : on parlait d'un jeu de tir dans lequel vous deviez dégommer les vampires et les loups-garous à l'aide d'armes déjantées (on passait d'un simple pistolet à un lance-grenades).



Il faut savoir que les développeurs vont donner une nouvelle vie à leur jeu, puisqu'une suite va sortir très prochainement...

I, Dracula Genesis, la suite d'iDracula

Embarquant un style graphique pixel-art, le jeu reprend le même concept que son aîné, apportant tout de même des touches de FPS : comme on peut le voir dans le trailer ci-dessus, le jeu semble une nouvelle fois décalé, bien boudin et semble rebondir sur les codes des derniers jeux vidéo à succès.



I Dracula Genesis sortira, dans un premier temps, sur Steam et Nintendo Switch. Mais, quid de nos appareils iOS ? Les développeurs promettent un portage sur l'App Store et le Play Store seulement si le jeu ne fait pas un flop sur se sortie sur la console nippone et sur les PC.



Espérons que non, pour que l'on puisse en profiter sur nos mobiles !