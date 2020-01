Coronavirus : Tim Cook annonce qu'Apple va faire un don

La situation est assez critique en Chine, le dernier bilan du Coronavirus indique déjà 2000 personnes infectées, 56 morts et des cas recensés dans le reste du monde comme en France, aux États-Unis, en Taiwan... Même s'il n'existe pas encore de vaccin pour le Coronavirus, il est toujours possible d'apporter une aide financière, ce que compte bien faire Apple.

Comme souvent quand une catastrophe naturelle arrive ou qu'une épidémie comme on le vit actuellement surgit, Apple propose un don financier pour aider les pays qui sont dans la difficulté. Le CEO d'Apple Tim Cook a annoncé hier dans un tweet que la firme de Cupertino allait faire une donation pour aider les équipes sur le terrain qui soutiennent et aident les personnes contaminées.

Tim Cook a tweeté : " Alors que les gens en Chine et partout dans le monde célèbrent le Nouvel An lunaire, nous envoyons notre amour et notre soutien aux nombreuses personnes touchées par le coronavirus. Apple fera un don à des groupes sur le terrain pour aider à soutenir toutes les personnes concernées.".

