L'Inde devient le second plus gros marché des smartphones (devant les USA)

Il y a 4 heures (Màj il y a 4 heures)

Julien Russo

1

Les smartphones connaissent un énorme succès en Inde au point où le pays qui recense plus d'un milliard d'habitants est passé devant les États-Unis dans le classement des pays qui vendent le plus de smartphones. La première position reste à la Chine.

L'Inde dépasse les États-Unis

C'est un véritable retournement de situation qui viendrait de se passer en ce mois de janvier. D'après Counterpoint Research, les ventes de smartphones en Inde auraient tellement été élevées l'année dernière que le pays serait actuellement le deuxième plus gros marché au monde.

C'est d'ailleurs une mauvaise nouvelle pour Apple, puisque c'est l'un des pays où l'iPhone connaît le moins de succès et rencontre beaucoup de difficulté face aux marques chinoises. L'Inde est un pays où les salaires sont très bas (le salaire moyen est de 220€), il est donc difficile pour la majorité de la population de se payer un iPhone 11. La majorité privilégie les smartphones d'entrée de gamme. Une demande qu'a du mal à combler Apple, la seule réelle réponse dans l'histoire de l'iPhone aura été l'iPhone SE.



D'après les chiffres du cabinet d'analyse, il y a eu 158 millions de smartphones expédiés dans la totalité de l'année 2019 en Inde. Sur ce marché très lucratif, ce sont quatre fabricants qui se partagent la part du gâteau, il s'agit de Xiaomi, Vivo Realme et Oppo.

L'iPhone a connu une croissance fin 2019

Vous l'aurez compris, en Inde le prix d'un smartphone est particulièrement important. Apple le sait, dès qu'il y a une baisse du prix de ses iPhone, les ventes se mettent à décoller. Ce qui confirme l'intérêt que portent les consommateurs à l'iPhone.

Fin 2019, la firme de Cupertino a tenu à faire un effort sur le marché en Inde. L'iPhone XR a eu une baisse de prix chez Apple, mais également chez les revendeurs qui ont pour la plupart un peu sacrifié leur marge de bénéfice pour proposer des prix vraiment très attractifs.

L'effet a été immédiat puisque l'iPhone XR a connu une belle croissance. L'iPhone 11 s'est aussi plutôt bien vendu.



Cette nouvelle qui bouscule le marché des smartphones devrait motiver Apple à proposer un iPhone SE 2. D'après les dernières rumeurs, la production devrait commencer d'ici quelques semaines.