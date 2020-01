Bons plans iOS : Myvinchy, Hero Jump Quest, The Minims

Les bons plans iOS du jour : 3 applis gratuites, 3 jeux gratuits et 4 promos avec notamment Myvinchy, Hero Jump Quest. L'occasion d'économiser 33,1€ !



Quotidiennement, la rédaction vous déniche les meilleures affaires du jour sur l'App Store : app gratuite, jeu gratuit ou en promo pour une durée limitée. Si une application iOS vous tente, dépêchez-vous de la télécharger pendant les soldes ! Les développeurs peuvent remonter le prix à tout moment, c'est aussi ça un bon plan iPhone ou un bon plan iPad.

APPLICATIONS GRATUITES iOS :

MovieSpirit (v9.16, 212 Mo, iOS 9.0, Jacky Wu) passe de 3,49 € à gratuit.



Une appli de montage vidéo accessible avec de nombreux effets, transitions, sources utilisables. Après avoir compris l'interface et les réglages, vous ferez de très bon montages, bien plus poussés qu'avec iMovie par exemple.



On regrette son interface un peu désuète mais l'essentiel est ailleurs.



Les + : Import de gif, photo, vidéo, voix, etc

Gestion du multi-couche vidéos (on peut superposer)

Slow et fast motion

Effets nombreux Télécharger l'app gratuite MovieSpirit





Dash Timer (v1.1, 34 Mo, iOS 12.0, David Voland) passe de 2,29 € à gratuit.



Chronomètre élégant et compagnon d'entraînement.



Vous cherchez une application d'entraînement qui peut tout faire? Dash Timer est l'outil idéal pour vous et s'adapte parfaitement à votre montre connectée au poignet! Notre conception facile à utiliser est extrêmement polyvalente et vous permet de tirer le meilleur parti de vos entraînements. Les coureurs, les athlètes d’athlétisme, les athlètes de CrossFit, les culturistes et les amateurs d’entraînement HIT apprécieront tout particulièrement Dash Timer. Télécharger l'app gratuite Dash Timer





Myvinchy (v1.2, 55 Mo, iOS 9.3, Julian Praest) passe de 2,29 € à gratuit.



Myvinchy vous permet de dessiner comme si vous utilisiez du papier calque. Prenez une photo de votre sujet ou utilisez l'un des modèles intégrés et personnalisez le contour pour répondre à vos besoins spécifiques.



Ensuite, placez votre iDevice au-dessus de votre feuille de papier, et vous pourrez voir les contours disposés sur le dessus. Le mode d'assistance permet une précision maximale en réduisant les secousses.



Les + : Pour les artistes en herbe Télécharger l'app gratuite Myvinchy





JEUX GRATUITS iOS :

Dr. Panda Hôpital (Éducation, v1.8, 549 Mo, iOS 8.0) passe de 2,29 € à gratuit.



Votre enfant rêve de jouer au docteur ou au vétérinaire ?



Avec « Dr. Panda Hôpital », les enfants ont une chance d’accompagner et de soigner des animaux attachants dans l’hôpital de Dr. Panda !



10 mini-jeux amusants : ils peuvent par exemple faire des piqûres, remettre en place des fractures, traiter les infections et bien plus encore !



Les + : Pour les plus petits

Divers et variés Télécharger le jeu gratuit Dr. Panda Hôpital





Shadow Of Death (Action, v2.0, 363 Mo, iOS 9.0, Bravestars Technology JSC) passe de 1,09 € à gratuit.



Commencez votre voyage avec quatre héros: Maximus, Mount, Quinn & Lunae. Choisissez votre héros préféré et vaincre les ténèbres.



L'histoire a commencé dans la Ville de Lumière - Terre d'Aurore, où a été bénie par les dieux. C'était la terre où le roi Luther a construit et a gouverné son royaume avec une main forte et un cœur gentil. Peu de temps après, l'association royale appelée Les yeux d'Oracle a été fondée pour préserver et développer les connaissances anciennes, y compris la magie, l'alchimie, l'astrologie, la médecine, etc. Grâce à cette connaissance, le roi Luther a créé un royaume puissant, ainsi qu'un des les plus belles périodes de l'histoire d'Aurora.



Les + : Les graphismes colorés

L'histoire Télécharger le jeu gratuit Shadow Of Death





Hero Jump Quest (Action, v1.3, 57 Mo, iOS 8.0, Volkan Kutlubay) passe de 2,29 € à gratuit.



Vous pouvez incarner l'un des nombreux personnages du royaume magique comme un chevalier, un magicien, un troll, un barbare ou un démon. Votre personnage parcoura automatiquement les environnements colorés, et tout ce que vous devez faire est de taper sur l'écran pour sauter par-dessus les obstacles.



Les pièces que vous collectez en cours de route peuvent être utilisées pour débloquer de nouveaux personnages. Le jeu comprend 19 personnages débloquables en tout.



Les + : Fun !

Rejouable, encore et encore Télécharger le jeu gratuit Hero Jump Quest





PROMOS iOS :

Holy Potatoes! Were in Space? (Aventure / Simulation, v1.0.8, 1,8 Go, iOS 8.0, Daylight Studios Pte. Ltd.) passe de 7,99 € à 3,49 €.



Holy Potatoes! We're in Space?! est un jeu d'aventure spatiale avec de la gestion et des combats au tour par tour. Pilote ton propre vaisseau et explore un univers généré aléatoirement et peuplé de dizaines de planètes. Tu y collecteras des ressources et tu croiseras le chemin d'ennemis lors de batailles spatiales intergalactiques.



Rencontre de nombreuses espèces spatiales, comme les carottes cosmiques, les courgettes crétines, les odieux oignons et mêmes des baleines de l'espace ! Participe à d'épiques combats de boss et sauve ton grand-père, Jiji, prisonnier de la maléfique fédération, l'Éclipse.

Télécharger Holy Potatoes! Were in Space? à 3,49 €





Heroes of Loot 2 (Aventure / Jeux de rôle, v1.2.1, 66 Mo, iOS 7.0, Pascal Bestebroer) passe de 4,99 € à 2,29 €.



Sorti en juin 2016, ce Rogue-like s'offre une première baisse de prix ! Ce "dual stick shooter" vous propose de jongler entre deux personnages à choisir parmi un elfe, un magicien, une valkyrie et un guerrier. Chacun ayant ses propres aptitudes, à vous de choisir qui doit faire quoi.



Evidemment, ils pourront évoluer dans le temps afin de devenir plus efficaces et plus forts, c'est le côté RPG. Attention, il faudra de la concentration car la rapidité est de mise dans Heroes Of Loot 2, point de tour par tour ici.



Ce nouvel épisode est plus beau, plus dynamique, propose de vrais défis, des boss malins, des pièces secrètes, des téléporteurs et d'autres surprises qui sont bien plus prenant que le premier épisode. Télécharger Heroes of Loot 2 à 2,29 €





SUBURBIA (Stratégie / Jeux de société, v2.0, 87 Mo, iOS 10.0, Bezier Games, Inc.) passe de 7,99 € à 3,49 €.



Suburbia est un jeu de stratégie et de développement de cité.



Avec le jeu Suburbia, vous allez développer votre petite cité en posant des hexagones formant la banlieue : résidences, commerces, administrations, parcs, lacs, etc. Vous aurez aussi un objectif personnel secret (finir le moins riche, poser le plus de tuiles de tel ou tel type…). Le but du jeu est d’avoir attiré la plus grande population possible en fin de partie.



Les + : La campagne Télécharger SUBURBIA à 3,49 €