Comment le coronavirus pourrait impacter Apple

Hier à 21:33 (Màj hier à 21:58)

Guillaume Gabriel

Vous n'avez pas pu passer à côté de la nouvelle, sauf si vous vivez reclus, auquel cas vous ne liriez certainement pas cet article : le coronavirus inquiète et se propage petit à petit. On parle d'un nouveau virus provenant de Chine, et plus particulièrement de Wuhan, qui a déjà fait plus de 80 morts selon le gouvernement.



Pour faire face à cette propagation, les transports en commun, les commerces et les écoles sont fermés, les voyages à l'intérieur et à l'extérieur de la ville sont interdits et la fête du Nouvel An chinois a été annulée.



Mais, comment ce virus pourrait toucher Apple ?

Le coronavirus, un frein pour Apple ?

Il faut savoir que l'un des plus gros fournisseurs d'Apple, Foxconn, possède une usine dans la ville de Wuhan et pour célébrer le Nouvel An chinois, de nombreux employés sont partis en voyage à Taiwan.



Ainsi, la firme leur a demandé de prolonger leur séjour et aurait interdit aux salariés de revenir travailler dans l'usine, pour éviter les risques d'une épidémie et pour ne pas les mettre en danger.



La production au sein de l'usine serait nulle et les employés de l'usine de Wuhan seraient sous surveillance pour s'assurer de leur bonne santé. Pour aller plus loin, Foxconn a fourni des masques faciaux et aurait demandé de vérifier la température de façon quotidienne, étant donné qu'il s'agit là d'un des principaux symptômes.



Apple a donc trois principales préoccupations liées à ce virus en Chine : les usines de Foxconn, ses centres de données iCloud et sa présence dans le commerce de détail.

iCloud

Bien qu'Apple possède plusieurs centres de données iCloud en Chine, ils ne devraient pas être réellement impacts puisque peu de personnes y travaillent, ces derniers ne demandant pas beaucoup de maintenance.

Le retail

Si la maladie se propage, les pertes pourraient être conséquentes pour la Pomme, puisqu'ils possèdent de nombreux magasins : ainsi, les employés pourraient être touchés, tous comme les clients qui pourraient déserter les lieux, et donc faire baisser les ventes.



Le gouvernement vient d'ailleurs d'annoncer que les boutiques fermeront plus tôt, suite à l'arrivée du virus.

Les usines Foxconn

Combien de temps durera ce virus ? Difficile à savoir, mais en 2002, une équivalence (le SARS) avait duré six mois à peu près, mais la présence d'Apple dans le pays était alors bien plus petite.



Si l'épidémie se propage et dure, la Pomme pourrait prendre un vrai coup, étant donné que la production ralentirait de façon conséquente. Avec la plupart de ses principales usines situées en Chine continentale, une épidémie est potentiellement une menace pour presque tous les produits à venir en 2020.



Bien sûr, l'urgence est de trouver un médecin et de sauver des vies, en protégeant les plus jeunes et les séniors, qui semblent être les plus en danger avec ce nouveau virus. Cependant, il est difficile d'anticiper l'impact d'une telle maladie pour les grandes marques de high-tech, et l'année à venir pourrait le ressentir avec des résultats plus faibles que prévu.

Notons que Tim Cook a annoncé qu'Apple fera un don pour aider les personnes touchées.



