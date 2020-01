Le futur de l'iMac dévoilé ?

Julien Russo

L'année 2019 aura été synonyme de gros changement sur la gamme du MacBook Pro avec l'arrivée de la version 16 pouces et des bords fortement réduits. Et si 2020 était l'année parfaite pour donner un gros lifting à l'iMac qui commence un peu à sentir le manque de renouvellement ?

Un brevet qui dévoile le futur de l'iMac ?

Déposé dans le registre de l'USPTO le 20 juillet 2018 et dévoilé au public le 23 janvier 2020, Apple y décrit une nouvelle machine qui ressemble fortement à un iMac, mais c'est clairement quelque chose qu'on n'a jamais vu jusqu'à aujourd'hui.

Dans des schémas représentatifs du produit secret, on découvre un clavier qui serait intégré à l'écran. L'iMac deviendrait un véritable tout-en-un !



On peut également constater que la "base" où se trouve le Magic Keyboard est rétractable et se plaque contre l'écran. Une flexibilité assez surprenante pour un ordinateur qui reste posé sur un bureau et qui n'a pas vocation à se déplacer comme un MacBook.

Bien évidemment il ne pourrait s'agir que d'un prototype qui ne serait qu'à 20% de sa conception. En général, Apple a l'habitude de déposer ses brevets fur à mesure qu'elle avance sur la conception de ses produits.



Dans le résumé de son brevet, Apple parle d'un dispositif électronique qui pourrait inclure plusieurs éléments stratégiques, comme par exemple une partie supérieure définissant une zone d'affichage et une zone d'entrée.

Le reste du brevet parle aussi d'une simple couche de verre qui serait présente pour protéger l'interface graphique de l'iMac.



Concrètement, ce qui nous fait dire que c'est impossible que ça soit un MacBook Air ou MacBook Pro est la taille de l'écran qui parait bien plus importante qu'un 16 pouces, l'absence de zone pour le trackpad et cette surface assez grande à la droite et à la gauche du Magic Keyboard.



Comme le brevet date de l'été 2018, il y a deux possibilités, soit Apple a déjà bien avancé sur le projet ou celui-ci a été abandonné en cours de route et ne verra jamais le jour.



