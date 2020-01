Snapchat lance son nouveau jeu Ready Chef Go!

Nouveauté à venir dans la journée du côté de Snapchat, et plus particulièrement de sa plate-forme de jeux Snap Games.



En effet, les développeurs viennent d'introduire un jeu portant le nom de Ready Chef Go! qui s'adresse à tous les cuisiniers en herbe (et aux autres).



Ce dernier a été créé en partenariat avec le studio Mojiworks, spécialisé dans le développement de jeux pour les réseaux sociaux.

Dans Ready Chef Go!, les amis se réunissent pour cuisiner contre d'autres équipes de Snapchatters, dans des manches endiablées et rapides de 60 secondes maximum.



Le jeu comprend actuellement six modes de restauration disponibles à différents moments de la journée, et leurs courts cycles de développement offrent de nombreuses possibilités pour la création de modes événementiels.



Mojiworks travaille déjà sur de nouveaux modes, éléments de progression et bonus entre amis qui arriveront prochainement. À noter que les personnages prennent le visage de nos Bitmojis 3D !



John Imah, responsable des partenariats chez Snap, a déclaré :

Notre objectif immuable est d’offrir à notre communauté des expériences de jeux passionnantes à partager entre amis. Ready Chef Go! s’inscrit dans cette quête, et Mojiworks a prouvé qu'il était le partenaire idéal pour créer le premier jeu tiers impliquant les Bitmojis 3D. Nous sommes vraiment impatients de développer davantage ce partenariat.

