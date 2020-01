Apple : des revenus journaliers d'1 milliard de dollars par jour pendant les fêtes

Guillaume Gabriel

Il y a de quoi faire tourner la tête quand on voit les résultats d'Apple... Après la publication des résultats impressionnants du dernier trimestre 2019, les détails commencent à tomber, dont un en particulier : la Pomme relevait des revenus journaliers à 1 milliard de dollars par jour pendant le trimestre des fêtes.



Une belle surprise puisque la plupart des analystes prévoyaient des revenus autour de 88 milliards de dollars, alors qu'au final, la société a atteint 91,8 milliards de dollars.

Apple a fait mal, très mal, pendant les fêtes : 1 milliard par jour

Le trimestre en question prend date entre le 1er octobre et le 31 décembre, soit 92 jours, ce qui revient en moyenne à 1 milliard de dollars de revenus par jour. Impressionnant, pas vrai ?



Une bien belle hausse par rapport à l'année précédente, qui avait vu des revenus atteindre 84,3 milliards de dollars. Preuve que l'iPhone 11 et l'iPhone 11 Pro plaisent et qu'Apple a réussi à inverser la tendance de 2018, période assez difficile.



Pour rappel, Apple a annoncé avoir dépassé 1,5 milliard d'appareils actifs dans le monde entier et a surpris les investisseurs hier soir en donnant plus d'informations qu'habituellement.



Reste désormais à savoir ce qui nous attend durant l'année !



