Red and Blue : un nouveau jeu de cartes en approche sur iOS

Il y a 1 heure

Guillaume Gabriel

Les studios Brilliant Games et Hex Entertainment viennent d'annoncer l'arrivée prochaine de leur nouvelle création : portant le nom de Red and Blue, ce dernier proposera aux joueurs un jeu de cartes disponibles sur iOS et Android.



Ces derniers évoquent "un jeu de stratégie révolutionnaire qui ébranlera les fondations du genre" créé par un groupe de passionnés de jeux de cartes et de vétérans de l'industrie.

Red and Blue : une révolution des jeux de cartes ?

Tout ce qu'on sait pour le moment, c'est que le jeu nous permettra d'incarner un aventurier qui "après une faille vers une dimension inconnue ouverte dans votre monde, a décidé de la traverser à la recherche de gloire, de pouvoir et de connaissances". Seulement, il va falloir faire face à la concurrence...



Concernant le gameplay, il devrait se rapprocher de ce que ses concurrents font déjà, tout en apportant de nouvelles couches de profondeur stratégique. En effet, le plateau de chaque joueur sera composé de trois zones qu'il sera possible d'améliorer pour créer des remparts protégeant le héros, avec des pièges et des artefacts spéciaux.



C'est cette notion de pièges qui pourraient faire basculer toute une partie... Pour la version de base, les développeurs annoncent 750 cartes incluses, permettant de personnaliser son deck à son image.



Le jeu sortira sur smartphones et tablettes durant le deuxième trimestre 2020 !