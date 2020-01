Beephone : l'arnaque du revendeur d'iPhone reconditionnés

Présenté encore récemment comme l'un des leaders du marché de l'iPhone reconditionné, Beephone est en mauvais posture. En effet, critiqué de toute part par les clients qui attendent encore et toujours leur produit ou leur remboursement, la société s'est faite démasquer suite à un concours qui a mal tourné. Avec 50 iPhone à 1€, Beephone a attiré de nombreux curieux mais s'est aussi tiré une balle dans le pied.

Beephone, le "leader" de la revente d'iPhone reconditionnés en mauvaise posture

Depuis plusieurs mois, Beephone était très régulièrement ciblé par les critiques de clients sur les forums et autres blogs. Que ce soit chez 60 millions de consommateurs, les réseaux sociaux ou les sites spécialisés Apple comme iPhoneSoft, la pluie de critique n'a fait que se renforcer. Mais la goutte d'eau qui a fait déborder le vase fut le concours du 26 janvier dernier. A cette occasion, le site français proposait 50 iPhone à 1 euro.



Alors que le site est "tombé" devant l'engouement, la suspicion des internautes a poussé le service à publier la liste des gagnants. Mais les différents emails qui figuraient sur les captures de Beephone ont été étudiés par le compte Twitter @paolitoo_ qui a démontré l’arnaque mise en place par Beephone. Ce n'étaient que de fausses adresses emails.





Pourquoi les adresses mail des gagnants existent pas ? Ça vous dérange pas de faire des faux concours @Beephone_fr ? https://t.co/4KG1jRjST6 pic.twitter.com/z48n3TPG3p — Paul (@paolitoo_) January 28, 2020





En réponse, Beephone a perdu son calme sur Twitter, avant de supprimer carrément le compte au complet. Une sorte de rage quit unique en son genre comme l'a noté @EcrisioFX :



C'est la première fois que je vois une marque rage quit Twitter mdrr pic.twitter.com/gVXm22utBY — Ecri' (@EcrisioFX) January 28, 2020





Il n'en fallait pas plus pour que UFC Que Choisir emballe le tout dans un article pour vivement déconseiller tout achat via Beephone. Les autres acteurs comme Apple, Amazon ou autres sont bien plus sérieux. Sinon, suivez-nous pour avoir chaque semaine les meilleurs bons plans pour acheter des iPhone, iPad, Mac, AirPods, Apple Watch au meilleur prix.



PS : nous avons également modifié notre précédent article sur Beephone pour expliquer la situation et avertir les clients potentiels.