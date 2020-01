Disgaea 1 Complete : le RPG à 37€ débarque sur iOS en français

Il y a 3 heures

Medhi Naitmazi

Réagir

Disgaea 1 Complete est arrivé, par surprise, sur App Store. Il s'agit d'un RPG remasterisé connu sous le nom de Disgaea Hour Of Darknes et sorti sur PS2 et PSP en 2007.



Après avoir proposé Disgaea 1 Complete sur PS4 et Switch l'an passé, Nippon Ichi Software sert désormais les joueurs mobiles.

Un RPG Tactique de grande qualité sur iOS et Android

Si vous aimez les bijoux du genre T-RPG comme Arc The Lad, Ogre Tactics, Final Fantasy Tactics, Shining Force et autre Front Mission, vous allez adorer Disgaea.



Référence des jeux de rôle avec des combats au tour par tour sur plateau, Disgaea est à la fois beau, complet, génial et drôle. Sans oublier qu'il est traduit en français. Voilà pourquoi les développeurs en demandent 36,99€, une sacré somme que nous ne sommes pas habitués à payer sur iOS, même du côté de chez Square Enix par exemple avec ses Final Fantasy à 20€.

Regardez la bande annonce vidéo :

Test flash de Disgaea 1 Complete

Pour ceux qui ne connaitraient pas Disgaea, il s'agit d'un jeu d'exception avec des graphismes proches de Saga Frontier 2 ou Legend Of Mana, plus de 150 classes disponibles travaillés dans les moindres détails en 2D, des environnements 3D divers et variés, ainsi que des effets magnifiques. Les doublages en anglais sont excellents, dans le ton du jeu et les musiques collent parfaitement à l'action.

La gestion des combats est très bonne, facile à appréhender et profonde à souhait. Le tutoriel de départ vous mettra dans le bain, tant sur les mécaniques que l'humour général. Vous passerez certainement au moins autant de temps à gérer vos personnages (niveau, équipements, personnalisation) qu'à combattre. Les combats prennent d'ailleurs une envergure rarement atteinte chez la concurrence, avec des joutes titanesques qu'on aura du mal à oublier.



Enfin, côté durée de vie, on parle de dizaines d'heures de jeu pour faire grimper l'EXP de vos personnages et votre rang, des pré-requis indispensables pour avancer dans l'aventure. De quoi s'amuser pendant un bon bout de temps ! Reste que le scénario est peu original mais qu'il a le bon goût d'être original et, encore une fois, drôle.



A vous de jouer ! Prévoyez 2 Go d'espace disque disponible et iOS 11 minimum avant de télécharger et de lancer ce chef-d'oeuvre sur iPhone ou iPad. Et si vous êtes sur Android, le jeu est disponible sur le Play Store.



Notre avis sur "Disgaea 1 Complete"

La note 5 / 5

Télécharger Disgaea 1 Complete à 36,99 €