L'iPhone est tellement en forme qu'il dépasse les Galaxy de Samsung

Il y a 3 heures

Julien Russo

1

Tous les indicateurs sont au vert en ce moment concernant les ventes d'iPhone. La production est accélérée de +10% chez l'ensemble des sous-traitants, les résultats trimestriels sont merveilleux en ce qui concerne les ventes d'iPhone et dernière bonne nouvelle, au quatrième trimestre de 2019, Apple a expédié plus d'iPhone que l'ensemble des Galaxy de Samsung !

Apple est sur un petit nuage

Le quatrième trimestre de chaque année est l'un des plus importants puisqu'il comprend le Black Friday et les fêtes de fin d'année. Les analystes et les investisseurs observent de près les ventes et l'engouement autour de chaque "produit star" sur le marché des smartphones.

D'après le récent rapport d'analyste de Strategy Analytics, Apple aurait mieux fait que Samsung, Huawei, Xiaomi et Oppo sur les trois derniers mois de l'année dernière.

On retrouve la firme de Cupertino avec une part de marché mondial de 18,9% et 70,7 millions d'iPhone expédiés.

Quand on compare la performance d'Apple à l'année dernière sur la même période, les résultats sont également plus satisfaisants. Cependant, la firme de Cupertino semble quand même être à la traine en ce qui concerne les résultats sur la totalité de l'année.

Ces données restent évidemment des analyses, il ne s'agit pas de données officielles. Ce qu'il faut quand même prendre en compte c'est qu'un autre cabinet d'analyse IHS Markit a affirmé que sur le dernier trimestre de 2019, c'est Apple qui était derrière Samsung.



Le bon rythme des ventes d'iPhone s'est également ressenti dans les résultats financiers qui ont été dévoilés il y a 48 heures. Apple a déclaré avoir gagné 55,96 milliards de dollars grâce aux ventes de son smartphone entre octobre et décembre 2019, une hausse de +7,66%.