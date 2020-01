Sorties jeux : Might & Magic Chess Royale, Magic ManaStrike, Machiknights

Il y a 40 min (Màj il y a 40 min)

Guillaume Gabriel

Aujourd'hui 12 jeux vidéo intéressants débarquent sur App Store pour vos appareils iOS et tout particulièrement Might & Magic: Chess Royale, Magic: ManaStrike et Machiknights.



Le jeudi est au jeu vidéo ce que le mercredi est au cinéma, c'est pourquoi vous retrouvez chez iPhoneSoft : les Sorties jeux du jeudi pour iPhone, iPod et iPad depuis des années.

NOUVEAUX JEUX GRATUITS iOS :

Too Close (Action, v1.0.21, 62 Mo, iOS 12.0, Ludoko Studios, LLC)



Bougez et esquivez dans Too Close - un jeu d'arcade sans fin. Utilisez votre doigt pour traverser des obstacles en constante évolution et collecter des diamants pour empêcher les murs de se refermer.



Fonctionnalités:

* Un gameplay intense à haute vitesse et stimulant

* 5 modes de jeu uniques offrant de nouvelles mécaniques

* Plus de 40 combinaisons de palettes colorées Télécharger le jeu gratuit Too Close





Sword vs Magic (Aventure / Action, v2.55, 141 Mo, iOS 9.0, Asaf Englander)



La tour MAGIQUE a l'air maléfique et mystérieuse, mais qu'est-ce qui se trouve dedans ? Essayez d'aller le plus loin possible !



- Libérez vos compétences de combat à l'épée pour battre d'innombrables monstres

- Découvrez différentes compétences magiques en explorant la tour MAGIC

- Essayez d'aller le plus loin possible ... quelque chose peut-il vous arrêter?

- Plus de mises à jour bientôt. Des forces inconnues vous attendent! Télécharger le jeu gratuit Sword vs Magic





Snow Bros.: Nick and Tom class (Aventure, v1.0.2, 72 Mo, iOS 9.0, MOBIRIX)



Dans Snow Bros, vous pouvez lancer des boules de neige et faire exploser les ennemis pour les vaincre et gagner des sushis, des potions et des points supplémentaires.

Profitez gratuitement de la version originale d'arcade dans les appareils mobiles. Télécharger le jeu gratuit Snow Bros.: Nick and Tom class





Sling Stars (Action / Course, v1.0.1, 263 Mo, iOS 10.0, Libra)



Venez jouer au jeu de course multijoueur unique de lancer de balles!

Appuyez pour viser, relâchez pour tirer et lancez votre lance-pierre pour battre vos rivaux dans ce jeu de course d'évasion de donjon.

Échapper à la lave, distancer vos rivaux et gravissez le classement! Jouez avec vos amis ou trouvez vos équivalents en ligne et débloquez de nouveaux modes de jeu, des personnages, des balles, des sentiers et bien plus encore pour une course de golf sans fin! Télécharger le jeu gratuit Sling Stars





Might & Magic: Chess Royale (Stratégie / Cartes, v1.0, 204 Mo, iOS 11.0, Ubisoft)



DÉCOUVREZ LE PREMIER AUTOBATTLER À 100 JOUEURS EN TEMPS RÉEL

Affrontez 99 autres joueurs sur un échiquier en temps réel. Il ne peut en rester qu'un ! Redécouvrez les unités et héros propres à l'univers high fantasy de Might & Magic et créez des stratégies ultimes pour dix minutes de compétition intense !

Qui remportera le Chess Royale ?



LA STRATÉGIE EST LA CLÉ DE LA VICTOIRE

Créez des synergies uniques et triomphez de vos adversaires à chaque manche ! Associez judicieusement les unités, factions et héros pour remporter la victoire.

Espionnez les autres joueurs pour mieux vous adapter à leurs synergies et choix d'unités. Télécharger le jeu gratuit Might & Magic: Chess Royale





Magic: ManaStrike (Action / Stratégie, v1.2.0, 259 Mo, iOS 9.0, Netmarble Corporation)



Magic: The Gathering imprègne chaque parcelle d’un jeu de stratégie en temps réel au rythme endiablé ! Élaborez dès aujourd’hui votre propre stratégie dans Magic: ManaStrike !



Magic: ManaStrike est un nouveau jeu de stratégie qui prend place dans le vaste univers de Magic: The Gathering.



Choisissez votre couleur, personnalisez les unités et les sorts et imposez-vous au monde comme un maître de la stratégie. Télécharger le jeu gratuit Magic: ManaStrike





Dungeon Faster (Cartes / Jeux de rôle, v1.0, 213 Mo, iOS 9.0, Pavel Sirucek)



DUNGEON FASTER, un mélange original de dungeon crawler au tour à tour avec des cartes. C'est le roguelike des enfers !



+ Exploration de donjon solo ! Pleins de pièces a explorer !

+ Sauvegarde automatiques à chaque pièce ! Arretezvous à tout moment !

+ Plein de contenu sera ajouté !

+ Leveling de héros ! Construction de deck ! Looting !

+ Jouez Hors-ligne !

+ Complètement gratuit et pas de Pay2win Télécharger le jeu gratuit Dungeon Faster





Bomber Cat Run (Action, v1.0, 242 Mo, iOS 9.0, Serkan Bakar)



Bomber Cat Run est un jeu de plateforme et de défis auquel vous pouvez jouer avec une seule main. Il n'y a que deux boutons. Sauter et freiner.



On parle d'un jeu de plateforme à défilement automatique et à défilement horizontal. Le joueur contrôle Jazz alors qu'il court automatiquement de gauche à droite, sautant pour éviter les petits obstacles. Télécharger le jeu gratuit Bomber Cat Run





Bird bnb (Casse-tête / Simulation, v1.14, 243 Mo, iOS 11.0, Runaway)



As-tu déjà rêvé d'abandonner le train-train quotidien, et peut-être même d'avoir ton propre Bed and Breakfast ? Lance-toi dans la conception de ton BnB et prends soin d'hôtes originaux pour qu'ils te laissent une évaluation de 5 étoiles ! Plus ta note est élevée, plus tu déverrouilles de chambres et attires de clients ! Collectionne leurs photos dans ton livre d'or ! Oh, et avons-nous mentionné que tes clients sont des oiseaux ? Et que tu peux passer en RA (réalité augmentée) et voir tes amis à plumes apparaître chez toi ? Télécharger le jeu gratuit Bird bnb





NOUVEAUX JEUX PAYANTS iOS :

Pictominoes (Casse-tête / Éducation, v1.0.1, 142 Mo, iOS 9.0, Okidokico Entertainment Inc.)



Détendez-vous et mettez-vous au défi en même temps avec ce jeu de puzzle!



Pictominoes est un mélange unique de jeux de puzzle et de puzzle pentomino, mettant de beaux visuels sur des carreaux géométriques que vous devez placer, faire pivoter et retourner pour compléter l'image. Télécharger Pictominoes à 2,29 €





Machiknights (Action / Jeux de rôle, v1.2, 662 Mo, iOS 12.0, Toorock Co., LTD.)



Explorez l'île de Whiteron et unissez vos forces dans un voyage pour sauver le monde, en battant l'armée du méchant "Kenos" qui essaie de saisir l'arme géante "Blood Bagos", un héritage de la civilisation ancienne.



Des batailles avec de grands ennemis qui se rassemblent de tous les côtés, des batailles de boss géantes magnifiques et intenses, etc.



Pour simplifier le système de jeu complexe et les difficultés de fonctionnement, les boutons de jeu sont minimisés et une interface utilisateur intuitive est adoptée afin que même les débutants puissent facilement s'habituer au jeu.

Télécharger Machiknights à 4,49 €