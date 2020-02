Apple ferme ses magasins, bureaux et centres de contacts en Chine jusqu’au 9 février

D’après Bloomberg, les mesures contre le Coronavirus ont été prises chez Apple en Chine. La firme de Cupertino a écouté les « grands experts de la santé » qui ont affirmé que la situation était grave.

Les lieux « Apple » sont fermés jusqu’au 9 février

C’est une décision radicale que vient de prendre Apple. Alors que toute la Chine est touchée par le Coronavirus, la décision de fermer les établissements est surtout un signe de « bon sens » d’après l’Apple Park.

Puisque obliger les employés à aller travailler, c’est les confronter au risque de se faire contaminer malgré les précautions prises.



Apple n’est pas la seule entreprise à prendre cette décision, de nombreuses autres sociétés ont également décidé de fermer bureaux et boutiques pour préserver leur personnel en attendant de trouver une solution contre ce virus.

Les établissements scolaires et les lieux publics comme les musées, les cinémas, les restaurants sont fermés. Pour faire simple, toute l’économie chinoise est au point mort depuis plusieurs semaines.

Pour les usines des sous-traitants qui produisent par exemple la puce A14 d’Apple chez TSMC et les autres composants, il n’est pas possible de cesser l’activité. Les nettoyages ont donc été amplifiés et la santé des employés contrôlée plusieurs fois par jour pour voir s’il y a une détection des symptômes du Conoravirus.



Certains Apple Store en Chine restent quand même ouverts, malgré la faible fréquentation. Là aussi les contrôles sanitaires et les nettoyages sont nombreux !



