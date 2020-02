Google Photos : Un abonnement mensuel pour imprimer vos meilleures photos

Il y a 3 heures

Julien Russo

Réagir

Google Photos innove en proposant une nouvelle fonctionnalité pour ses utilisateurs. Repérée par 9to5google, la firme de Mountain View veut proposer quelque chose de différent par rapport à ses concurrents. En effet, on parle là d'un abonnement à 8 dollars par mois pour que Google imprime automatiquement vos 10 meilleures photos prises dans le mois.

Une fonction actuellement en bêta

Google Photos est un service de cloud qui vous permet de sauvegarder vos photos et d'y accéder n'importe où. Cela permet surtout aux utilisateurs d'iPhone à faible stockage (16, 32 ou 64 Go par exemple) de libérer de la place pour autres choses.

Toujours motivées et débordant d'imagination, les équipes de Google responsables de Google Photos ont eu une idée pour le moins fantastique !

Cette nouveauté consiste à proposer aux utilisateurs qui prennent beaucoup de photos d'imprimer automatiquement chaque mois les 10 meilleures photos, en échange d'un abonnement de 8 dollars/mois.

Vous l'aurez compris, un algorithme se chargera de sélectionner 10 photos que vous aurez mises sur Google Photos dans les 30 derniers jours.

Le choix se fait vraiment au hasard ?



Pas vraiment puisque Google prévoit de laisser choisir les utilisateurs en ce qui concerne ce qu'il y a dans les photos. Par exemple, vous pourrez demander que l'algorithme privilégie les photos avec des personnes, des animaux, avec des paysages ou le mélange des trois choix. Si vous le désirez, vous pourrez valider vous-même l'impression une fois que la sélection automatique sera terminée.

L'entreprise vous envoie après les photos directement à votre domicile en format classique (10x15 cm) sur du papier cartonné mat.



La fonction est pour l'instant disponible uniquement sur invitation aux États-Unis. Google cherche à savoir si l'abonnement peut rencontrer un succès et si cela plaît aux utilisateurs. Si l'impression automatique de 10 photos/mois fonctionne, il y a de fortes chances que cela s'étend à l'international où Google Photos a déjà de nombreux téléchargements sur iOS et Android.



Télécharger l'app gratuite Google Photos