Apple News : Le meilleur endroit pour suivre les élections américaines

Il y a 6 heures

Julien Russo

Réagir

2020 va être une année importante aux États-Unis puisqu'on saura si Donald Trump sera réélu ou non. À cette occasion, chaque média va essayer de couvrir l'élection présidentielle le mieux possible tout en prenant soin de ne pas propager des fake news. C'est le cas d'Apple News.

Apple assure qu'Apple News va être le meilleur endroit pour s'informer

C'est un véritable arsenal de guerre qu'a construit Apple avec son service spécialisé sur l'actualité. En effet, la firme de Cupertino a assuré aujourd'hui via un communiqué de presse qu'Apple News sera le meilleur endroit pour s'informer pendant l'élection.

Les Américains pourront y retrouver des informations et des données fiables, puisqu'Apple a bien insisté que chaque information sera décryptée et analysée avant publication pour vérifier si ce n'est pas du faux.



Apple affirme aussi que grâce à ses nombreux partenariats avec les médias américains, Apple News va être la ressource la plus riche de contenus pendant ces longues semaines d'élections présidentielles.

En effet, quotidiennement il y aura des reportages et analyses d'ABC News, CBS News, CNN, FiveThirtyEight, Fox News, NBC News, ProPublica, Reuters, The Los Angeles Times, The New York Times, The Wall Street Journal, The Washington Post, TIME, USA Today ainsi que pleins d'autres.

Apple en est persuadé, les utilisateurs qui suivront l'actualité avec Apple News sur leur appareil Apple ne ressentiront pas le besoin d'aller voir ailleurs, puisque l'essentiel sera dans l'application.

Les utilisateurs américains pourront également retrouver des guides, des rubriques spéciales, les questions qui seront posées pour les débats, les résultats des élections présidentielles en temps réel...



L'autre point sympathique c'est les fiches de chaque candidat qui se présentera pour devenir président(e) des États-Unis. Voici par exemple à quoi ressemble la fiche de Donald Trump.

En un coup d'oeil, on pourra savoir l'expérience du candidat, son âge, ses convictions politiques...

Vous l'aurez compris, Apple veut qu'Apple News soit irréprochable pour les élections présidentielles 2020. Si c'est un sans faute, l'application de la firme de Cupertino gagnera en crédibilité et va attirer de nouveaux utilisateurs.



Pour l'instant l'application Apple News n'est disponible qu'aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Australie et au Canada. Il s'agit d'un service lancé avec iOS 9 qui coûte 9,99 dollars/mois avec le premier mois offert !

Pour le reste des pays qui n'ont pas encore Apple News, un widget est disponible sur iOS et iPadOS pour qu'il y est un minimum d'actualité.