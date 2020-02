Wistron : en charge de la production de l'iPhone 8 en Inde

Guillaume Gabriel

Fin janvier, nous vous annoncions que Wistron, entreprise taïwanaise de fabrications, d'assemblages de pièces électroniques et partenaire d'Apple, allait ouvrir en avril une troisième usine en Inde pour augmenter ses capacités.



Nous ne savions pas encore quel serait le rôle de la firme et ses nouveaux locaux envers la Pomme, mais aujourd'hui, nous savons désormais que l'espace servira à la production de circuits imprimés pour les iPhone.



Une grande première pour eux !

Wistron en charge de circuits imprimés et de l'iPhone 8

Mais, il semblerait que ce ne soit pas le seul rôle de Wistron en 2020, puisque la nouvelle usine produira 8 millions d'iPhone par an, et sera en charge de la production de l'iPhone 8 et de l'iPhone 7.



En revanche, il ne s'agit pas là d'une nouveauté puisque Wistron était déjà le principal assembleur de l'iPhone SE depuis son usine de la ville de Bangalore. Depuis, Apple leur a confié l'assemblage des iPhone 6s et iPhone 7 pour le marché indien.



Le groupe a opté pour l'ouverture d'usines en Inde depuis 2017 où il s'occupe principalement des besoins pour ce marché, donc des iPhone plus vieux, mais moins cher pour répondre aux faibles salaires.



Pour rappel, Foxconn, le principal partenaire de la Pomme, a commencé également à mettre un pied en Inde.



