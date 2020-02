Apple pourrait intégrer une Touch Bar sur le Magic Keyboard

Il y a 4 heures (Màj il y a 4 heures)

Julien Russo

C'est à nouveau grâce aux dépôts de brevet qu'on en apprend beaucoup. Apple qui est toujours dans le secret, n'a pas le choix de dévoiler sur quoi elle travaille s'il elle veut protéger ses avancées technologiques et c'est justement là que ça devient intéressant pour nous.

Enfin une Touch Bar sur iMac

Aucun utilisateur de MacBook Pro avec Touch Bar ne vous dira le contraire. La Touch Bar c'est très pratique lors de l'utilisation quotidienne, cependant il faut l'avouer ce n'est pas indispensable !

Cette nouveauté qui avait beaucoup fait parler d'elle lors de l'intégration sur le MacBook Pro pourrait prochainement arriver sur les claviers d'iMac et de Mac Pro, les "Magic Keyboard" comme les appelle Apple.

La firme de Cupertino vient justement de dévoiler un nouveau brevet, voici ce que cela pourrait donner :

Le brevet qui a été dévoilé aujourd'hui concerne une Touch Bar qui serait placée en haut du clavier (comme pour le MacBook Pro), elle prendrait la totalité de la surface supérieure du Magic Keyboard.

Comme dans chaque brevet, Apple explique les méthodes et les techniques utilisées et détaille tout minutieusement pour être le plus précis possible en cas de contentieux avec un concurrent.



Sur le schéma dessiné par Apple, on aperçoit un clavier avec une barre assez longue (104). Ce serait l'emplacement exact de la Touch Bar sur le Magic Keyboard. Dans la logique des choses elle reprendrait les mêmes fonctionnalités qu'on retrouve sur les MacBook Pro, soit l'actualisation en temps réel suivant ce que vous faites sur votre Mac.



On espère aussi une intégration de Touch ID sur l'extrémité droite de la Touch Bar.

Dans la description rapide du brevet enregistré dans la base de données de l'USPTO il est écrit : "Systèmes, dispositifs et méthodes permettant de passer d'un mode d'affichage à l'autre pour un affichage secondaire tactile à l'aide d'une touche du clavier ".

Bien évidemment il n'est pas mentionné ouvertement "Touch Bar", mais toutes les indications, tous les détails et le schéma vont dans ce sens.

Il se pourrait que cette nouveauté arrive en même temps que la prochaine génération d'iMac.



C'est donc officiel, la Touch Bar n'est plus au stade de la rumeur (qui avait déjà fait le buzz il y a 2 ans).