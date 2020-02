Bons plans iOS : Golf Peaks, Bouncy Catapult, Ananda

Guillaume Gabriel

Les bons plans iOS du jour : 3 applis gratuites, 3 jeux gratuits et 4 promos avec notamment Golf Peaks, Bouncy Catapult, Ananda. L'occasion d'économiser 23,8€ !



APPLICATIONS GRATUITES iOS :

NOTEd (v1.9.5, 34 Mo, iOS 9.0, Suxxexx) passe de 2,29 € à gratuit.



NOTE'd est une jolie application de prise de notes qui de plus, est facile à utiliser. L'app propose 15 carnets de notes, la possibilité d'ajouter des notes de texte, des mémos vocaux, des coordonnées géographiques, et des images.



Les +: Une bonne alternative à l'application Notes Télécharger l'app gratuite NOTEd





Ananda (v1.2.9, 55 Mo, iOS 8.0, Manuel Loigeret) passe de 3,49 € à gratuit.



Ananda vous aide à méditer, à vous concentrer et à vous relaxer grâce à des tons binauraux progressifs et des sons paisibles.



Les + : Une bonne façon de se détendre et se vider l'esprit Télécharger l'app gratuite Ananda





V2Art (v1.1, 27 Mo, iOS 11.0, Michal Stachyra) passe de 2,29 € à gratuit.



L'éditeur "Video to Art" changera vos films standard en art ! Choisissez parmi plusieurs filtres disponibles.



L'éditeur vidéo est très simple à utiliser, il suffit d'appliquer un filtre en temps réel et de regarder le résultat. Enregistrez ensuite et publiez-le.



Les + : Malgré l'interface peu accueillante, les filtres sont sympas Télécharger l'app gratuite V2Art





JEUX GRATUITS iOS :

Mad Truck 2 (Sports / Course, v2.67, 43 Mo, iOS 6.0, 3g60) passe de 2,29 € à gratuit.



Mad Truck 2 c'est l'équivalent du Trial pour les motocross mais avec une sorte de camion de l'extrême. Les américains en raffole et on a droit à des spectacles comme ça dans certains stades en France. C'est fun mais ça l'est encore plus quand on l'a entre les mains. Arriverez-vous à franchir les obstacles et éclater les zombies ? Oui, il y a des zombies dans ce jeu déjanté.



Ce n'est pas le plus beau mais on s'amuse bien, la physique n'est pas mauvaise et les contrôles tactiles sont réactifs.



Les + : Des figures à réaliser (attention à ne pas vous écraser) Télécharger le jeu gratuit Mad Truck 2





Fox Eats Chicks (Action, v2.06, 14 Mo, iOS 8.0, Geza Maurer) passe de 3,49 € à gratuit.



FOX EATS CHICKS est un jeu de plate-forme en style pixel-art avec un mélange de furtivité, puzzles et action.



En effet, Fox Eats Chicks vous place au sommet de la chaîne alimentaire. Prenez le contrôle d'un renard rusé, et passer rapidement à travers chaque niveau engloutissant chaque oiseau. Mais attention, vous devrez réfléchir et utiliser vos capacités furtives pour chasser chacun d'entre eux.



Les + : Des notes à chaque niveau basées sur la vitesse

85 niveaux au look bien différents Télécharger le jeu gratuit Fox Eats Chicks





Bouncy Catapult (, v1.3.5, 39 Mo, iOS 8.0, Marat Giliazov) passe de 1,09 € à gratuit.



Détruis tout ce que tu vois !



Un jeu pour toute la famille, où il suffit de tapoter l'écran ! Ton objectif : projette le petit héros carré dans les airs pour démolir joyeusement tout ce qui se trouve au-dessus de lui. Plus tu touches l'extrémité de la catapulte, plus tes lancers sont puissants... et tu peux tapoter l'écran autant de fois que tu le veux.



Les + : Jeu intuitif et fun qui rend accro en moins de deux

Des centaines de niveaux Télécharger le jeu gratuit Bouncy Catapult





PROMOS iOS :

Gunslugs (Action, v3.1.3, 68 Mo, iOS 7.0, Pascal Bestebroer) passe de 2,29 € à 1,09 €.



Découvrez le jeu Gunslugs, un jeu qui combine action, arcade et plateformes pour offrir un cocktail vraiment fun !



À vous de venir à bout de vos ennemis dans une ambiance chaotique et déjanté !



Les + : Les graphismes rétro

Durée de vie Télécharger Gunslugs à 1,09 €





Golf Peaks (Casse-tête / Sports, v3.01, 174 Mo, iOS 9.0, Lukasz Spierewka) passe de 3,49 € à 2,29 €.



Golf Peaks est un jeu de réflexion dans lequel vous gravissez des montagnes en jouant au golf. Utilisez des cartes pour déplacer votre balle.



Résolvez plus de 100 niveaux originaux et partez à la conquête des sommets !



Les + : Sublime et prenant Télécharger Golf Peaks à 2,29 €





inbento (Casse-tête, v2.0, 322 Mo, iOS 9.0, Lukasz Spierewka) passe de 3,49 € à 2,29 €.



Jouez avec la nourriture, résolvez des recettes faites maison et profitez d'une adorable histoire dans ce casse-tête culinaire par les créateurs de Golf Peaks!



Plus de 100 puzzles et une mécanique combinatoire unique, une histoire adorable, sans texte, à propos de chats et de parentalité. Télécharger inbento à 2,29 €