Circuit Dude : sortie d'un nouveau jeu de plate-forme et de puzzle

Préparez-vous donc à devoir faire chauffer votre cerveau dans ce jeu qui a déjà récolté d'excellentes notes auprès des joueurs, puisqu'il est déjà sorti sur Steam. La belle nouvelle, c'est qu'en arrivant avec un peu de retard sur nos mobiles, le jeu embarque déjà les mises à jour avec du contenu supplémentaire. Ainsi, en vous lançant dans Circuit Dude , c'est la promesse de devoir venir à bout de 120 niveaux pour plus de 15 heures de jeu ! Le jeu est disponible sur iOS et Android pour 3,49€, sans achat intégré !

Aujourd'hui risque d'être une belle cuvée pour les amateurs de jeux sur mobiles : le développeur Jonathan Holmes vient de sortir son nouvel opus pour notre plus grand plaisir. Circuit Dude (v2.5, 113 Mo, iOS 8.0), c'est son nom, risque de vous en faire voir de toutes les couleurs. Son concept ? Un mélange bien connu de jeu de plate-forme et de puzzles puisqu'il va falloir aider un petit robot à construire une invention secrète ultime en branchant des puces, en poussant des blocs, en appuyant sur des interrupteurs ou encore en faisant tourner les murs. Voici le trailer video :

iPhoneSoft finance la production de son contenu et ses serveurs grâce à une publicité modérée et non intrusive. Merci d'ajouter iPhoneSoft.fr en exception de votre bloqueur de publicité.