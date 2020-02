Le Dolby Atmos via l'app Apple TV arrivera en premier sur les TV LG

Il y a 58 min

Julien Russo

Réagir

La bonne nouvelle est arrivée il y a 48 heures. Toutes les télévisions de la marque LG sorties en 2019 viennent d'avoir l'application Apple TV, ce qui permet d'accéder au géant catalogue iTunes, mais aussi de profiter du service Apple TV+, qui propose déjà plusieurs séries. Une autre information vient d'arriver et c'est encore un bon point pour LG.

La prise en charge du Dolby Atmos "prochainement"

Ce n'est pas encore tout à fait prêt, mais les téléviseurs connectés LG vont prochainement prendre en charge le Dolby Atmos via l'application Apple TV.

Cette intégration devrait être intéressante, puisque nombreux sont les films et séries à proposer le Dolby Atmos sur iTunes. Comme l'Apple TV 4K est compatible depuis sa sortie, la firme de Cupertino a déjà géré le maximum de contenus éligibles avec cette technologie audio.



Pour rappel l'Atmos est le "développement le plus significatif de l’audio cinéma depuis le son surround" d'après les déclarations de Dolby.

Le Dolby Atmos s'appuie sur deux configurations ambiophoniques la 5.1 et la 7.1, ce qui permet un son irréprochable qui vous rapproche le plus possible d'un son cinéma.

Un employé en interne de LG a confirmé au site flatpanelshd que le Dolby Atmos sera bien de la partie courant l'année 2020. Il devrait débarquer plus précisément entre septembre et décembre.



Voici le résumé actuel vis-à-vis de la prise en charge du Dolby Atmos :

Concernant les téléviseurs connectés Samsung, il n'y a pour l'instant pas d'informations sur la prise en charge ou non du Dolby Atmos, le premier devrait donc être LG. Les Roku TV et Fire TV sont aussi dans le flou pour l'instant.

Décidément, les propriétaires de TV LG ont de la chance !