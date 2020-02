Google Maps fête ses 15 ans avec des nouveautés

Google Maps est désormais un bel adolescent de 15 ans. En effet, le service de cartographie du géant de la recherche qui est sorti en 2005 vient de passer un nouveau cap. Que ce soit sur Android ou iOS, Google Maps en profite pour s'offrir des nouveautés esthétiques et fonctionnelles.



Voici une vidéo détaillant les évolutions de l'icône qui représente votre position sur le carte :

Google Maps a déjà 15 ans

Google Maps fête ses 15 ans et pour célébrer son anniversaire, Google déploie une nouvelle icône typique du service, ainsi qu'une application légèrement repensée et quelques nouvelles fonctionnalités.



Le plus grand changement reste finalement l'icône elle-même - avec une épingle aux couleurs de Google sur fond blanc, qui correspond plus étroitement à la marque actuelle.



L'application Google Maps elle-même subit également un léger changement, avec deux onglets ajoutés sur le menu du bas : la mise à jour ajoute les onglets "contribuer" et "mises à jour", et remplace l'onglet "pour vous" par un onglet "enregistré" plus ciblé.



La motivation derrière la refonte consiste à mettre en avant les fonctionnalités les plus récentes que Google a ajoutées à Maps, comme l'accent accru sur le contenu soumis par les utilisateurs et la possibilité de suivre les autres utilisateurs.



Google annonce également quelques nouvelles fonctionnalités sur Maps, bien qu'elles n'arriveront qu'en mars. Le premier est l'augmentation des informations pour les transports en commun. Auparavant, Google Maps ne pouvait que vous dire si un train ou un bus devait être bondé, mais la nouvelle mise à jour permet aux utilisateurs de soumettre d'autres détails tels que la température, l'accessibilité en fauteuil roulant, ou s'il existe un espace réservé aux femmes ou une sécurité à bord.



L'autre mise à jour vient de la fonctionnalité de visualisation en direct en réalité augmentée de Google, qui simplifie l'utilisation en vous affichant au départ simplement l'emplacement de votre destination sans lancer tout le processus 3D.



La nouvelle interface sera déployée aujourd'hui sur les appareils iOS et Android; les nouvelles informations de transit et le mode Live View arriveront dans une future mise à jour au cours du mois prochain.

