Une nouvelle Apple TV 4K (6G) dans le code d'iOS 13.4

Il y a 3 heures

Alban Martin

4

Encore une nouvelle croustillante issue des dernières bêtas d'iOS 13.4, iPadOS 13.4, macOS 10.15.4, tvOS 13.4 et watchOS 6.2 parues hier soir. Alors qu'Apple prépare une API CarKey pour ouvrir sa voiture et des achats unifiés entre iOS et MacOS, nos confrères de 9to5Mac ont trouvé des références à un nouveau modèle d'Apple TV dans le code beta tvOS 13.4. Une sixième génération d'Apple TV.

Apple TV 2020 : la sixième génération arrive

Le code source des firmwares mettent en lumière une nouvelle Apple TV au nom de code "T1125". Actuellement, l'Apple TV 4K actuelle est nommée "J105a" et le modèle HD (anciennement Apple TV 4) est "J42d". La lettre "T" au début de la codification suggère qu'il s'agit d'un modèle interne, probablement un prototype qui n'est pas encore complètement terminé.



Mis à part son existence, ne savons pas pratiquement rien de cette nouvelle Apple TV. On imagine qu'elle conservera le patronyme d'Apple TV 4K et qu'elle sera plus puissante. Ah si, justement, le code suggère que le matériel est basé sur l'architecture arm64e, la même que celle utilisée sur les puces Bionic A12 et A13. Ce serait une belle progression par rapport au modèle actuelle qui tourne sur une puce A10 Fusion.



Dans l'idée, une nouvelle Apple TV avec une puce plus puissante devrait améliorer considérablement les performances pour exécuter les jeux Apple Arcade. Le reste, comme la lecture de films 4K et HDR est déjà géré sans souci. Cela nous rappelle la dernière rumeur en date qui suggérait une puce A12 et une prise HDMI 2.1.



Vous aimeriez une nouvelle Apple TV 6G ?



Source