Qualcomm réalise un trimestre parfait grâce à l’iPhone

Si les chiffres s’envolent, c’est en partie grâce à la forte demande de puces radiofréquences. Les fabricants de smartphones sont nombreux à solliciter Qualcomm qui apporte toujours fiabilité et qualité dans les composants. Qualcomm a également signifié que l’arrivée de la 5G dans les smartphones en 2020 devrait fortement « booster » son chiffre d’affaires, Apple étant le premier client dans ce domaine. Source

En général, quand l’iPhone est en bonne santé, les sous-traitants et fournisseurs ont le sourire. C’est le cas par exemple avec Qualcomm qui a annoncé un chiffre d’affaires en hausse par rapport à l’année dernière. En effet, le groupe basé près de San Diego a dévoilé un chiffre d’affaires de 5,08 milliards de dollars soit une croissance de +5% (ce revenu comprend 1,4 milliard de dollars pour les contrats de licences). Après l’annonce trimestrielle, Qualcomm a tenu à rassurer les investisseurs concernant le virus en Chine. Il a été dit que le Coronavirus n’impactait pas l’activité du groupe.

iPhoneSoft finance la production de son contenu et ses serveurs grâce à une publicité modérée et non intrusive. Merci d'ajouter iPhoneSoft.fr en exception de votre bloqueur de publicité.