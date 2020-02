T4 2019 : Apple est le second fabricant de smartphones en France

Julien Russo

Le dernier trimestre de l'année est en général celui qui est le plus observé chez les fabricants de smartphones, puisque c'est le trimestre où il y a le Black Friday et Noël ! On a pu voir précédemment ce qu'avaient donné les ventes au niveau mondial, mais qu'est-ce que ça donne chez nous, en France ?

Samsung et Apple une bataille à 1% près de part de marché

Décidément, en France le combat est uniquement entre le géant sud-coréen et le géant californien. D'après le rapport d'analyse du cabinet Canalys, Apple aurait réalisé une belle progression en France avec +45% quand Samsung lui réalise une croissance un peu plus timide avec +8% !

Quoi qu'il en soit, Apple reste derrière la firme sud-coréenne avec 33% de part de marché et Samsung dépasse la firme de Cupertino avec seulement 1% de plus.

Le quatrième trimestre de 2019 aura été synonyme de catastrophe pour Huawei qui semble avoir fortement souffert de la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine, en effet l'interdiction de l'utilisation des services de Google a fortement impacté l'image de la firme chinoise et inquiété les consommateurs à l'idée d'acheter un smartphone Huawei et d'être limité en termes de services ou de ne pas avoir les services habituels avec un smartphone sous Android.



Ce qui est quand même surprenant dans l'histoire c'est que de nombreux analystes s'attendaient à une belle performance en France suite au Huawei Mate 30 Pro qui était acclamé par les critiques des médias spécialisés.

Cette faiblesse a sans aucun doute fortement profité à Samsung et Apple. Une autre belle performance qu'on remarque rapidement, c'est celle du chinois Xiaomi qui arrive à démontrer que même dans un climat commercial compliqué, cela n'empêche pas d'afficher une croissance de +70% !