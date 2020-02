Bons plans iOS : Pocket Build, Bouncy Catapult, AR-kid: Space

Les bons plans iOS du jour : 3 applis gratuites, 4 jeux gratuits et 4 promos avec notamment Pocket Build, Bouncy Catapult, AR-kid: Space. L'occasion d'économiser 36€ !



Quotidiennement, la rédaction vous déniche les meilleures affaires du jour sur l'App Store : app gratuite, jeu gratuit ou en promo pour une durée limitée. Si une application iOS vous tente, dépêchez-vous de la télécharger pendant les soldes ! Les développeurs peuvent remonter le prix à tout moment, c'est aussi ça un bon plan iPhone ou un bon plan iPad.

APPLICATIONS GRATUITES iOS :

Discovr (v6.1, 48 Mo, iOS 10.0, David McKinney Pty Ltd) passe de 3,49 € à gratuit.



Une superbe application (en anglais) qui vous permettra de découvrir des artistes avec une nouvelle approche plus originale que les autres applications.



L'app va vous afficher des groupes similaires à ceux que vous aimez, et vous pourrez écouter un aperçu de leur musique.



Les + : Si vous êtes friands de découverte Télécharger l'app gratuite Discovr





OrasisHD (v3.34, 56 Mo, iOS 9.0) passe de 2,29 € à gratuit.



Une app de retouche photo qui permet entre autres d'améliorer les photos trop sombres. Il n'a pas besoin de plusieurs prises, il applique plusieurs algorithme sur l'image pour la rendre bien plus attrayante. Une sorte de HDR simulée qui a été brevetée.



Les + : Idéal pour sauver une photo

Résultats probants Télécharger l'app gratuite OrasisHD





AR (v1.06, 507 Mo, iOS 11.0, Nedd) passe de 4,49 € à gratuit.



Les enfants peuvent désormais embarquer pour un incroyable voyage dans l’Espace en réalité augmentée !



AR-kid: Space est une application qui utilise la Réalité Augmentée pour permettre aux enfants de découvrir l’Espace et l’histoire de son exploration de manière innovante, ludique et immersive.



A chaque étape, Cosmo le robot-guide accompagne l’enfant pour lui expliquer les choses essentielles à savoir, et lui donner envie d’en apprendre davantage.



Muni d’un iPhone ou d’un iPad, et guidé par Cosmo, l’enfant a l’impression de réellement partir à la conquête de l’Espace, grâce au pouvoir d’immersion de la Réalité Augmentée. Télécharger l'app gratuite AR





JEUX GRATUITS iOS :

Bouncy Catapult (, v1.3.5, 39 Mo, iOS 8.0, Marat Giliazov) passe de 1,09 € à gratuit.



Détruis tout ce que tu vois !



Un jeu pour toute la famille, où il suffit de tapoter l'écran ! Ton objectif : projette le petit héros carré dans les airs pour démolir joyeusement tout ce qui se trouve au-dessus de lui. Plus tu touches l'extrémité de la catapulte, plus tes lancers sont puissants... et tu peux tapoter l'écran autant de fois que tu le veux.



Les + : Jeu intuitif et fun qui rend accro en moins de deux

Des centaines de niveaux Télécharger le jeu gratuit Bouncy Catapult





Tower of Fortune (Aventure, v2.0.4, 13 Mo, iOS 8.0, Game Stew) passe de 1,09 € à gratuit.



Un mélange entre RPG et machine à sous dans ce jeu au look rétro avec des in-apps. Votre fille a été kidnappée, vous allez devoir remettre le couvert malgré votre récente retraite (hein Bruce !). Original mais plutôt laid, voici un RPG qui peut plaire !



Les + : Le système de machine à sous pour pimenter le jeu

Des tonnes d'ennemis et d'équipements Télécharger le jeu gratuit Tower of Fortune





The Girl Who Sold the World (Jeux de rôle, v1.1.7, 379 Mo, iOS 8.0, Lyorah Studios) passe de 3,49 € à gratuit.



Frances est une fille en quête de direction depuis que son monde a été brisé. Connectez-vous avec elle via le système Skyler Messenger et soyez sa bouée de sauvetage.



Le jeu propose un système d'immersion audio unique qui ajoute à l'histoire textuelle. Les notifications push apparaîtront au hasard, ajoutant à l'effet. The Girl Who Sold the World comprend sept chapitres, ce qui donne des jours de jeu.



Les + : Une merveille de scénario Télécharger le jeu gratuit The Girl Who Sold the World





Fiete Farm (Éducation, v1.2.2, 79 Mo, iOS 6.0, Ahoiii Entertainment) passe de 3,49 € à gratuit.



Cocorico! Passe une journée à la ferme avec le marin Fiete: il te faudra conduire un tracteur, nourrir et t'occuper des animaux, planter des carottes, tondre les moutons et couper du bois, tout cela comme un vrai fermier... et tu n'es pas au bout de tes surprises, car une journée entière à la ferme te réserve bien des tâches passionnantes à accomplir.



Lorsque le coq chante au petit matin, tous les animaux de la ferme sont éveillés... seuls Fiete, Hinnerk et Hein dorment encore. Vas-tu réussir à réveiller les trois compagnons? Dans cette appli qui met en scène une ferme peinte à la main, tu te glisses dans la peau d'un vrai fermier et peux jouer 14 niveaux géniaux.



Les + : Si votre enfant aime l'univers de la ferme Télécharger le jeu gratuit Fiete Farm





PROMOS iOS :

Infamous Machine (Aventure / Casse-tête, v1.3, 315 Mo, iOS 8.0, Blyts) passe de 5,49 € à 1,09 €.



Voici un nouveau point and click délirant qui propose une aventure complètement irresponsable avec Kelvin et le DR Edwin Lupin. Le but est de retourner dans le passé pour éviter que d'autres chercheurs n'arrivent à faire que leur pauvre machine à remonter dans le temps.



Humour, aventure et puzzle sont au rendez-vous de Infamous Machine.



Les + : C'est beau

Casse-tête Télécharger Infamous Machine à 1,09 €





Burly Men at Sea (Aventure / Jeux de rôle, v1.4.2, 208 Mo, iOS 9.0, Brain&Brain) passe de 5,49 € à 2,29 €.



Burly Men at Sea est un conte folklorique mettant en scène un trio de pêcheurs barbus et bien bâtis qui quittent leur vie ordinaire pour partir à l'aventure.



Le scénario du jeu, qui se déroule en Scandinavie au début du XXe siècle, se ramifie au gré des rencontres avec les créatures folkloriques. Vous incarnez le conteur qui façonne le récit autour des trois héros balourds. Jouez une première fois pour découvrir un récit unique, puis reprenez la mer pour de nouvelles aventures. Télécharger Burly Men at Sea à 2,29 €





Tsuro (Jeux de société, v1.10, 149 Mo, iOS 8.0, Thunderbox Entertainment Ltd.) passe de 4,49 € à 3,49 €.

Tsuro est un jeu de société de type "plateau" dans lequel vous devez créer votre propre chemin en évitant que vos adversaires ne vous poussent dans la mauvaise direction - ou en dehors du plateau ! Le jeu original est très bien retranscrit et la qualité graphique est à saluer. On prend plaisir à contempler le jeu, notamment les petits détails et effets. Tsuro mélange la stratégie et la réflexion... Les règles sont simples : vous choisissez votre pierre, et placez vos cartes pour tracer progressivement votre route. A vous ensuite d'éviter les embuches... Les chemins de tous les joueurs s'entrecroiseront, et vos choix affecteront le cours de chacun d'entre eux.



Les + : Tout simplement excellent

Jouez avec vos amis

Réalisation au top Télécharger Tsuro à 3,49 €