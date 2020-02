Les écoles ont désormais le droit à des apps personnalisées

Décidément, les développeurs d'applications et de jeux semblent être au centre de l'attention d'Apple, et on comprend pourquoi, quand on voit le chiffre que génère Apple avec son Apple Store.



Une façon de caresser leurs petites poules aux oeufs d'or dans le sens des plumes, avec la mise en place d'outils pour faciliter la vie des codeurs.



Une nouvelle fois, la Pomme leur offre une nouveauté : la possibilité de distribuer des applications personnalisées aux écoles.

Les développeurs peuvent personnaliser leurs apps pour les écoles

Pour ce faire, il suffit aux développeurs d'indiquer sur l'App Store Connect quelles sont les applications à destination des écoles. Les établissements pourront les acheter ou les télécharger sur les appareils des élèves, qu'ils peuvent contrôler à distance.

Vous pouvez désormais répondre aux besoins uniques des établissements d'enseignement en proposant en privé des applications que vous avez personnalisées rien que pour eux. Les organisations que vous identifiez dans App Store Connect verront l'application et pourront l'acheter en volume sur Apple School Manager, un service qui permet aux établissements d'enseignement d'acheter du contenu, de configurer l'inscription automatique des appareils et de créer des comptes pour les étudiants et le personnel. Les établissements d'enseignement peuvent également utiliser cette fonctionnalité pour distribuer des applications propriétaires à usage interne.



Une bien belle initiative qui va ravir celles et ceux qui passent déjà par iTunes U pour l'enseignement.



