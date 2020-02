La présentation de l'iPhone 9 confirmée pour mi-mars

Il y a 47 min

Medhi Naitmazi

Malgré les difficultés de production en Chine, Apple conserverait bien la date de mi-mars pour lancer son iPhone 9, le remplaçant spirituel de l'iPhone SE. C'est que vient de confirmer le leaker @Evleaks qui en profite pour expliquer que les Galaxy S20, Galaxy S20+ et Galaxy S20 Ultra seront commercialisés le 6 mars.

Un keynote ou pas pour l'iPhone 9 ?

Evan Blass est toujours très bien informé quand il s'agit des nouveautés high-tech et ses publications sont validées quasiment à chaque fois. Pour lui, le futur entrée de gamme d'Apple sera bien présenté mi-mars, avec une commercialisation dans la foulée. C'est ce qu'avait indiqué l'analyste Kuo, rapidement confirmé par Bloomberg.

Malgré les difficultés induites par le coronavirus, Apple semble donc confiant. Pour mémoire, ses sous-traitants ont déjà enclenché le plan B et pourront produire quelques millions d'exemplaires dès ce mois-ci.



Voilà donc une nouvelle information qui vient corroborer les dernières informations comme les précommandes lancées dans un magasin coréen.

Pour mémoire, l'iPhone 9 (ou iPhone SE 2) aura la puissance de l'iPhone 11 avec une puce A13 et 3 Go de RAM, un écran LCD de 4,7 pouces, le Touch ID, un appareil photo tiré de l'iPhone XR et un gabarit proche de l'iPhone 8.

Le prochain keynote pourrait permettre de le découvrir ainsi que le Macbook Pro 14 pouces et de nouveaux iPad.