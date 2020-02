Le site d'Apple France affiche la condamnation du bridage des iPhone

Hier à 23:42 (Màj hier à 23:50)

Julien Russo

2

C'est la pire phobie des entreprises, se faire condamner et être dans l'obligation d'afficher sur son site le descriptif du motif de la condamnation. Plusieurs entreprises françaises comme internationales y ont déjà eu le droit il y a quelques années. Aujourd'hui, c'est au tour d'Apple !

Apple affiche un message sur la catégorie "iPhone" de son site

Nous vous l'avons appris ce matin, la firme de Cupertino a été condamnée à une amende de 25 millions de dollars par la répression des fraudes (DGCCRF) pour avoir utilisé une pratique commerciale trompeuse.

En effet, il s'agit de l'affaire du bridage des iPhone, quand la batterie de votre iPhone commençait à se fatiguer, iOS activait le bridage des performances pour allonger sa durée de vie. Une information qui n'a pas assez été mise en avant dans le descriptif des mises à jour d'iOS.



Apple a déjà été condamné dans plusieurs pays européens, mais la condamnation en France est survenue qu'aujourd'hui, soit 2 ans et demi après les faits.



Quand une entreprise est sanctionnée, qu'elle soit Samsung, Apple ou Nokia, elle se doit d'être transparente envers ses clients. Elle est dans l'obligation d'afficher un message informant avoir été condamné. Un moment très... gênant et humiliant, surtout quand un consommateur arrive sur le site, s'apprête à acheter un iPhone et voit un message comme quoi qu'Apple a eu recours à une pratique commerciale trompeuse par omission. Difficile de faire confiance quand on ne connaît pas la mentalité bienveillante d'Apple en général.

Voici donc ce qu'a rédigé Apple France sur son site. Ce message n'est visible que dans la catégorie "iPhone" :

Au cours du mois de décembre 2017, le procureur de la République du tribunal de grande instance de Paris a été destinataire d’une plainte émanant d’une association de consommateurs.



Cette plainte vise le groupe Apple, pour des faits qui auraient notamment consisté en la diffusion de mises à jour du système d’exploitation iOS entraînant un ralentissement de certains iPhones, sans en avoir préalablement averti les clients et utilisateurs.



Au terme de son enquête, le Service National des Enquêtes de la DGCCRF estime que le groupe Apple a commis le délit de pratique commerciale trompeuse par omission (article L. 121-3 du code de la consommation) en ne révélant pas aux consommateurs et utilisateurs, la présence d’un système de gestion dynamique de l’alimentation inclus dans les mises à jour d’iOS à partir de la version 10.2.1 et pouvant, sous certaines conditions, ralentir le fonctionnement des iPhones des catégories 6, 7 et SE, en particulier ceux équipés de batteries âgées. Un procès-verbal de délit a été adressé au procureur de la République.



Avec l’accord du procureur de la République, une amende transactionnelle significative a été proposée à la société Apple Inc. qui l’a acceptée.

Cette information devrait rester pendant plusieurs jours comme l'exige la loi.