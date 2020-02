Mais où est le HomePod Mini ?

Alban Martin

Alors que le HomePod fête ses deux ans (il était lancé le 9 février 2018 aux États-Unis, en Australie et au Royaume-Uni), Apple semble avoir délaissé son enceinte intelligente. En effet, après un début en fanfare, il aura fallu attendre iOS 13 pour que le HomePod puisse lire nativement les morceaux de Spotify, sans oublier la possibilité de continuer un appel ou reconnaitre les voix. Mais surtout, nous nous demandons pourquoi Apple n'a pas proposé une version moins chère du HomePod, comme le font Amazon, Google et compagnie.



Un HomePod Mini ou un HomePod Pro ?

Au lancement, le HomePod était vendu 349€, mais Apple a réduit son prix à 329€ en avril 2019, certainement pour aider des ventes faiblardes. Même si Apple n'a jamais divulgué les chiffres, il est clairement difficile de vendre une enceinte fermée malgré sa qualité sonore. Pas de Bluetooth, ni de jack, que du AirPlay et Apple Music comme source de lecture avec Siri. Si la catégorie "wearables" fait 10 milliards sur T4 2019, pas certain que le HomePod en soit responsable. On parle de 5% de parts de marché... au mieux.



Si les AirPods et autres accessoires comme l'Apple Watch cartonnent, c'est qu'il y a mieux clairement à faire avec le HomePod. Pourquoi ne pas s'aligner sur la concurrence en proposant une enceinte plus compacte et moins chère ? Au lieu de 7 tweeters, Apple pourrait n'en laisser que 2 et diviser le prix par deux. A 179€, il ferait un joli carton.



Alors espérons que Bloomberg avait vu juste avec un futur HomePod Mini en 2020, et même pourquoi pas imaginer un HomePod Pro encore plus cher ? Sinon, un HomePod 2 avec des nouveautés fonctionnelles et matérielles. Dans tous les cas, Tim, il faut ouvrir l'enceinte au monde extérieur.



Qui possède un HomePod parmi vous ?