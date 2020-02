Une app pour savoir si vous avez été en contact avec le coronavirus

Il y a 1 heure (Màj il y a 1 heure)

Guillaume Gabriel

Réagir

Le coronavirus semble être au coeur de toutes les préoccupations, et on comprend pourquoi, quand on sait que l'épidémie est devenue une urgence santé mondiale et a dépassé la barre des 42 000 infectés, provoquant désormais plus de 1 000 décès.



Des risques hauts qui provoquent un chamboulement dans toutes les industries, et plus particulièrement dans le high-tech, étant donné que la Chine héberge la plupart des usines de production.



Ainsi, Apple, Sony, Microsoft ou encore Sony vont connaître des difficultés dans les prochaines semaines, tous comme les évènements dans le monde entier : le Mobile World Congress de Barcelone, prévue en fin de mois, risque d'être la plus pauvre des ces dernières années.



Intel, Nvidia, Amazon ou encore Ericsson ont annulé leur venue...

La Chine publie une app mouchard pour le Coro

Afin de lutter au mieux contre cette épidémie, le gouvernement chinois vient de lancer une application baptisée Close Contact Detector, permettant de savoir si vous avez été en contact avec le virus.



En renseignant son nom, son numéro de téléphone et son numéro d’identification gouvernemental, l'utilisateur peut savoir si il a été proche de personnes contaminées, ou des personnes soupçonnées de l'être.



Une initiative dont on connaît peu de détails, qui devrait avoir plus de visibilité dans les prochains jours.



Source