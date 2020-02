Apple rejoint FIDO Alliance pour s'authentifier avec des appareils de confiance

Guillaume Gabriel

Enfin officiel ! Si les rumeurs allaient bon train les dernières semaines, une confirmation n'avait pas encore eu lieu : Apple rejoint donc FIDO Alliance pour une nouvelle manière de s'authentifier.



En effet, la FIDO Alliance a un objectif, celui de supprimer le mot de passe, trop longtemps critiqué pour ses points faibles et donc une sécurité à prévoir.



Cette dernière veut permettre une authentification à deux facteurs, en se servant notamment d'appareils de confiance.

Apple rejoint officiellement la FIDO Alliance

Imaginez ne plus avoir besoin de taper des mots de passe divers et variés selon le site web ou le service nécessaire : c'est ce que Amazon, Arm, Facebook, Google, Intel, Microsoft, Samsung et maintenant Apple encouragent en faisant partie de la liste des membres du board de la FIDO Alliance.



De grandes sociétés financières appuient ce projet, dont American Express, ING, Mastercard, Paypal, Visa et Wells Fargo. Le but ? Mettre fin aux mots de passe comme on le connaît pour passer à un système d’authentification U2F (deux facteurs).



Pour illustrer les propos, imaginez pouvoir vous connecter de la même façon qu'Apple quand vous vous connectez à votre compte iCloud sur un nouvel appareil : un code est envoyé sur un appareil de confiance, qu'il faut entrer sur le petit nouveau.



Que pensez-vous de l'idée ? On rappelle qu'iOS 13.3 permet d'utiliser un accessoire d'authentification FIDO2 sur Safari.



