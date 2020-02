Dragon Raja : le sublime MMORPG arrive sur iOS le 29/02

Alban Martin

Dragon Raja s'apprête à se lancer à l'assaut des joueurs mobiles. Disponible en précommande sur App Store et sur Play Store, le MMORPG positionne sa date de sortie au 29 février prochain.



Si vous ne voyez pas de quoi je parle, regardez le trailer vidéo qui permet de prendre la mesure du jeu :

Dragon Raja : quand Final Fantasy inspire un MMORPG sur iOS et Android

Celui qui a reçu le prix du jeu le plus attendu aux journées portes ouvertes Unreal 2019 est pratiquement prêt. En effet, prévu pour la fin du mois, le jeu de Archosaur Games a reçu une mise à jour corrective, signe que son bêta test est bientôt terminé.



Si vous n'êtes pas au fait, Dragon Raja s'annonce dantesque avec le moteur graphique Unreal Engine 4 qui réalise des prouesses et qui sublime l'univers Fantasy, théâtre d'une histoire unique.



Immergé dans un monde contemporain plein de magie, le joueur doit défendre la civilisation qui est menacée par les dragons. Pour cela, vous rejoignez une escouade d’élite d’êtres hybrides à l’apparence humaine qui sont dotés de capacités magiques volées aux fameux dragons. Bien que massivement multijoueurs, Dragon Raja n'oublie pas le scénario et soigne l'ensemble au travers de cinématiques et d’un doublage audio intégral que l'on constate rapidement.



Dragon Raja profite de son moteur dernière génération pour nous propulser dans un monde ouvert gigantesque et destructible, rempli de détails et qui s'adapte au gré des cycles jour / nuit et des saisons. Résultat, tout est toujours différent et intéressant. En effet, vous verrez l'eau geler l'hiver, les villes s'allumer la nuit, etc. Sans parler des collisions régies par des mécaniques physiques réalistes qui demanderont certainement beaucoup d'énergie à nos iPhone et iPad.



Une fois l'émerveillement dépassé, vous pourrez alors vous plonger dans les combats en temps réel, soit contre d'autres joueurs, soit contre l'IA qui propose même des boss. Si vous êtes plutôt axé sur la collaboration, vous serez ravi d'apprendre qu'un chat vocal est présent.



Enfin, Dragon Raja dispose d'un système de personnalisation de personnage puissant et complet qui permettra aux joueurs de se démarquer avec des options quasi infinies. D'ailleurs, le style graphique nous ramène à un certain Final Fantasy 8... Et c'est un compliment !



Prévoyez tout de même près de 4 Go d'espace disque pour en profiter et un bon téléphone, même si un iPhone 5S est compatible. Et pour les joueurs Android, rendez-vous sur le Play Store.



PS : le titre est traduit en français !

