HomePod : L’enceinte d’Apple ne se vend pas

L'autre entreprise qui s’en sort plutôt bien, c’est Google. La firme de Mountain View connaît une progression constante depuis 2017. L’année dernière, la maison mère d’Android a réalisé 31,7% de part de marché. Le classement de projette également sur l’année 2020 et 2021, les projections affirment que Google devrait continuer à monter, quand Amazon va continuer sa petite chute (sans être dramatique vu son incroyable avance). Du côté du HomePod, les ventes sont tellement minimes que la firme de Cupertino est classée dans la catégorie « Autres ». On parlait de 5% hier dans notre article sur le HomePod Mini potentiel.

Comme vous pouvez le constater, Amazon est en forme avec son assistant Alexa. Il faut dire que la firme multiplie les offres intéressantes sur ses enceintes Écho, de plus l’IA est particulièrement développé par rapport aux concurrents. Tout ce travail et ces bons plans permettent à Amazon d’être numéro 1 (avec beaucoup d’avance). La firme de Seattle réalise en 2019 une part de marché de 72,9%.

Il faut se l’avouer, l’intelligence artificielle a du retard chez Apple. Quand on regarde ce qu’est capable de réaliser Alexa et Google Assistant, ça en est gênant pour Siri. Le cabinet d’analyse eMarketer a livré un rapport intéressant concernant l’état du marché actuel des enceintes connectées.

Apple réussit tout ce qu'il touche, on le voit avec l’iPhone, l’iPad, les Mac... Si la firme de Cupertino a tant de succès, c’est en partie grâce à la qualité de ses produits et à ses valeurs qui font que ses produits sont uniques. Cependant, un produit fait tâche dans cette vision idyllique : Le HomePod !

