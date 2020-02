Apple doit faire un iPhone pliant

Au lendemain de l'officialisation du Galaxy Z Flip, le second smartphone pliant de Samsung, et à l'aube de la présentation du Mate Xs de Huawei, la question d'un tel modèle chez les grands constructeurs se posent. Apple n'est pas pressé sur ce genre d'innovation, mais ne devrait pas tarder d'après certains analystes.

Un marché de 100 millions de ventes en 2025

En effet, la dernière étude de Strategy Analytics indique dans moins de cinq ans, les ventes de téléphones pliants vont exploser avec plus de 100 millions d’unités en 2025. A 1500 voire 2000€ la pièce, il y a de quoi entrevoir une nouvelle source de revenus auprès des geeks en mal de nouveautés.



Comme le rappelle Strategy Analytics, Samsung a ouvert les festivités, difficilement, en 2019, rapidement suivi par Huawei. Mais après deux prototypes grand public, 2020 devrait être plus riche avec des modèles venus de Motorola (Razr) et TLC, sans oublier Sony et Xiaomi qui travaillent dessus. Sans compter les secondes moutures du coréen et du chinois précurseurs.



Mais le plus intéressant concerne l'avenir. Ken Hyers, directeur du cabinet, annonce :

D’ici 2025, chaque acteur majeur devrait disposer d’une gamme de smartphones pliables, y compris Apple.

Apple prêt en 2021 ou 2022

A date, Apple n’a jamais évoqué la possibilité d’un iPhone pliable, la firme ne dévoilant que très rarement les projets sur lesquels elle travaille (et on ne peut que lui donner raison quand on voit la débâcle du AirPower). Pourtant, elle a déposé plusieurs brevets en ce sens, histoire de protéger ses innovations et découvertes. On y a aperçu plusieurs idées pour améliorer les systèmes existants et notamment la partie écran flexible comme le récent mécanisme de charnière. Les principaux sujets sont donc l'écran en lui-même, mais aussi l'épaisseur de l'appareil, la résistance et l'adaptation du système d'exploitation.

Alors bien sûr, rien nous dit qu'Apple va sortir un iPhone Fold qui se transformera en iPad Mini d'ici tôt, mais elle aurait tout intérêt à le faire étant donné le marché qui s'ouvre et les concurrents qui s'activent.

