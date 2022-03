Apple va-t-elle enfin faire passer l'iPhone 14 Pro à l’USB-C ?

Si la suppression de l'encoche est le sujet le plus chaud sur l'iPhone 14 Pro, n'oublions pas les rumeurs autour de la suppression du port Lightning. En septembre 2022, cela fera 10 ans que ce système de recharge est présent sur l'iPhone. Va-t-on enfin avoir le droit à de l'USB-C ?

iPhone 14 Pro : USB-C ou MagSafe ?

En septembre 2022, l'iPhone fêtera les 10 ans du port Lightning. C'est en 2012, à l'occasion de la présentation de l'iPhone 5 qu'Apple présente son nouveau système de recharge plus compact, plus puissant et plus ergonomique.



Le Lightning s'installera par la suite sur tous les appareils de la marque durant de nombreuses années et il est d'ailleurs toujours présent sur l'iPhone 13 sorti en 2021. Entre temps, l'USB-C s'est démocratisé à tel point qu'il est devenu la norme mondiale pour toutes les marques, même Apple. Ces dernières années, la Pomme l'a implanté sur plusieurs produits comme les MacBook et les iPad.



En revanche, il y a un produit qui n'a toujours pas craqué, c'est l'iPhone. Si d'un point de vue (éco)logique on ne comprend pas tellement le choix, il faut en effet se tourner du côté financier. Chaque fois qu'un câble Lightning certifié est vendu à travers le monde par une autre société qu'Apple, la marque touche une commission. Tout s'explique...



Avec cette information, difficile d'imaginer le géant américain mettre en place l'USB-C sur son smartphone fétiche. Néanmoins, le fait que d'autres produits siglés d'une pomme soient passés à l'USB-C et que les autorités gouvernementales poussent en ce sens sur le plan écologique, il y a de quoi rester optimiste.

Concept d'un iPhone 14 Pro

Si l'iPhone 14 devrait toujours posséder le port Lightning, pouvons-nous croire à l'USB-C sur l'iPhone 14 Pro ? On sait qu'Apple aime commencer par sa gamme Pro lorsqu'il s'agit d'un changement majeur. Dix ans plus tard, ce serait un choix fort et cohérent.



Pour rappel, l'analyste Ming-Chi Kuo avait prédit que la gamme 2021 (l'iPhone 13) serait la première à supprimer le Lightning au détriment de l'USB-C. Facile de constater que cela n'a pas été le cas mais les rumeurs continuent d'affluer au sujet de l'iPhone 14. N'oublions pas les autres rumeurs qui parlent d'un iPhone qui se recharge uniquement via MagSafe, le système de recharge sans-fil d'Apple.



Du côté de la Commission Européenne, on réfléchit actuellement à la mise en place d'une loi obligeant l'USB-C sur tous les appareils électroniques à partir de 2024. Si cette demande venait à être validée, Apple n'aurait plus le choix.



