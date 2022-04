Apple laisse une YouTubeuse faire une vidéo sur le robot Daisy qui recycle les iPhone

⏰ Il y a 1 heure (Màj il y a 1 heure)

Julien Russo

Il y a précisément quatre ans, Apple dévoilait un robot révolutionnaire nommé "Daisy", celui-ci était présenté comme étant capable de dé-assembler jusqu'à neuf modèles différents d'iPhone. L'objectif de Daisy, c'est la récupération des composants qui peuvent être recyclés et avoir une seconde vie. Pour la première fois depuis sa création, nous voyons Daisy en pleine activité dans l'une des usines d'Apple.

Une vidéo inédite

Certains YouTubers ont des avantages que d'autres n'ont pas, c'est le cas de Sara Dietschy. La jeune femme a eu le privilège de visiter une usine où plusieurs robots Daisy travaillent quotidiennement en ouvrant les iPhone pour récupérer les composants qui ont toujours une valeur.

Les statistiques de ce robot sont impressionnantes dans le domaine du recyclage, il est capable de démonter 200 iPhone par heure et jusqu'à 1,2 million d'iPhone par an !



Le fonctionnement est minutieusement organisé, la machine sait précisément où se trouve les composants intéressants, les enlève de l'iPhone et les places dans des compartiments dédiés afin de ne pas les mélanger.

Comme l'explique la vidéo, voici les 4 étapes des actions de Daisy :

Étape 1 : Retrait de l'écran

: Retrait de l'écran Étape 2 : Retrait de la batterie (suppression des adhésifs de maintien avec une rafale d'air froide)

: Retrait de la batterie (suppression des adhésifs de maintien avec une rafale d'air froide) Étape 3 : Retrait de toutes les vis de l'iPhone

: Retrait de toutes les vis de l'iPhone Étape 4 : Envoi des 3 composants ci-dessus sur des tapis roulants pour être redirigé vers des salariés humains afin qu'ils finalisent le processus

Lors de son annonce officielle en 2016, Apple avait expliqué que le robot Daisy avait nécessité plusieurs années de travail avec des ingénieurs expérimentés. Daisy est une succession du robot Liam qui avait le même objectif, mais qui était largement plus lent dans la séparation des composants, il lui fallait environ 13 minutes pour démonter un iPhone 5...