Foxconn : La production reprendrait à 50% fin février

Il y a 4 heures

William Teixeira

La situation est toujours très tendue en Chine où le Coronavirus ne cesse de se propager et d’infecter chaque jour de nouvelles personnes. Au point où les gens ne sortent plus de chez eux et ne vont plus travailler depuis plusieurs semaines. Cette situation concerne toutes les entreprises, même Foxconn le partenaire historique d’Apple. Cependant, les choses devraient prochainement changer.

Un retour des employés prévus pour fin février

Les prévisions sont positives pour la reprise de la production de Foxconn en Chine. Selon Reuters, le sous-traitant d’Apple aurait pris la décision de reprendre une production progressive et celle-ci commencerait pas du 50% dès la fin février.



Il faut dire que l’état actuel est assez catastrophique puisque les usines de Shenzhen et Zhenghzou restent ouvertes, mais avec des chaînes de productions quasiment vide, puisque les employés préfèrent rester confinés chez eux par sécurité. La firme avait d'ailleurs fini par suspendre la production de l'iPhone.

Dans le rapport du média américain il est déclaré : « Le taïwanais Foxconn espère reprendre la moitié de sa production en Chine d'ici la fin du mois, a déclaré une source à Reuters mercredi, alors que le fournisseur du géant de la technologie Apple et d'autres a fermé des usines en raison d'une épidémie de coronavirus.

Le plus grand fabricant d'électronique sous contrat au monde vise également à reprendre 80% de sa production en Chine en mars, a ajouté la source, qui a une connaissance directe de la question, citant des objectifs internes fixés par le président Liu Young-Way.

La réouverture de Foxconn après les vacances du Nouvel An lunaire a été retardée par la propagation rapide du virus en Chine, qui a tué plus de 1100 personnes, alors que l'Organisation mondiale de la santé mettait en garde contre une menace mondiale potentiellement pire que le terrorisme ».

Pour rappel, les autorités chinoises ont recommandé à Foxconn de cesser son activité en pleine période de crise du Coronavirus.



Une autre source du rapport s’est exprimé sur les expéditions qui devraient fortement diminuer : « Les expéditions seront affectées, mais il est trop tôt pour donner un chiffre exact. Nous pourrions encore avoir une chance de le faire avec des heures supplémentaires, mais nous devons également surveiller le sentiment des consommateurs à venir pour les produits finaux ».