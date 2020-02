Mario Kart Tour : les pilotes s'installent à Vancouver

Pour cette nouvelle saison au Canada, on reste sur un thème hivernal avec l'arrivée d'un nouveau circuit : Virages à Vancouver. Trois nouveaux personnages seront à débloquer : Birdo Bleue, de Harmonie Aurore et de Wario Campeur. Pour cette première semaine, c'est Harmonie Aurore qui est en avant dans la boutique !

Depuis quelques minutes, il est possible de retrouver une nouvelle mise à jour au sein du jeu Mario Kart Tour (v1.6.0, 200 Mo, iOS 10.0) : inutile de chercher dans l'App Store, cette dernière se fait directement en interne. Et cette dernière lance le coup d'envoi de la nouvelle saison avec l'installation des pilotes au sein du Canada. Regardez la bande-annonce de la saison de Vancouver :

