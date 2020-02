Pokémon HOME est disponible sur iOS, Android et Switch

Alban Martin

Pokémon HOME est enfin disponible ! Celui qui avait été annoncé en même temps que le jeu Pokémon Masters vient d'atterrir sur iOS, Android et Switch.



Pour mémoire, Pokémon Home va permettre la synchronisation de ses monstres entre plusieurs appareils.

Pokémon Home : une app avec abonnement

Pokémon HOME est donc un service de cloud conçu pour accueillir tous vos Pokémon. Peu importe le jeu, vous retrouverez votre collection au sein de l'app qui permet même de transférer des monstres d'un jeu à un autre sur Switch. L'app est donc une sorte de Pokédex qui permet de consulter ses montres et leurs capacités.



Autre possibilité, l'échange de Pokémon avec les autres joueurs, un peu comme les cartes dans la cour de récrée. Et pour pimenter cette partie, The Pokémon Company a même intégré d'autres façons d'échanger, comme la Boîte Miracle et le GTS (Global Trade System) !



Enfin, pour encourager les joueurs à y passer, Pokémon Home proposera des cadeaux, les conditions étant à vérifier.



Mais, car il y a un mais, tout ceci nécessite un abonnement :



Abonnement premium d'un mois : 3,49 €

Abonnement premium de 3 mois : 5,49 €

Abonnement premium de 12 mois : 17,99 €

Êtes-vous prêts à payer pour Pokémon Home ?

