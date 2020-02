WhatsApp Messenger atteint les 2 milliards d'utilisateurs

Il y a 1 heure (Màj il y a 50 min)

Julien Russo

Lors de la création de WhatsApp, jamais les développeurs de l'application ne pensaient que leur messagerie allait atteindre un tel succès. Racheté depuis par Facebook, le réseau social doit être heureux de son investissement qui ne cesse d'être fleurissant. En ce début d'année 2020, WhatsApp vient de passer un nouveau cap.

Environ 26% de la population mondiale est sur WhatsApp

Une croissance qui ne se fatigue jamais, voilà comment on pourrait résumer la performance de WhatsApp qui ne cesse de durer depuis plusieurs années. Facebook a fait aujourd'hui une grande annonce, puisque sa messagerie instantanée rachetée en février 2014 vient de dépasser les 2 milliards d'utilisateurs à travers le monde.

Il s'agit là d'une belle progression puisque fin 2018, Facebook avait annoncé posséder 1,5 milliard d'utilisateurs (et 1 milliard en 2016).

Vous l'aurez compris, Mark Zuckerberg et le reste de son équipe doivent être aux anges suite à ces résultats impressionnants.

Si les statistiques augmentent aussi vite, c'est parce que WhatsApp Messenger sait rester compétitif face aux concurrents comme Signal, Line, Kik, Telegram, iMessage...

On l'a vu récemment avec des ajouts de nouveautés dans la bêta comme le monde sombre qui va bientôt débarquer pour iOS ou le support des stickers Memoji.

WhatsApp se renouvelle régulièrement et les utilisateurs adorent !



À l'occasion de cette annonce, Facebook a tenu à s'exprimer via son blog sur les messages chiffrés que s'échangent ses utilisateurs quotidiennement : "Nous savons que plus nous sommes connectés, plus nous devons nous protéger. À l’heure où nous passons plus de temps en ligne, la sûreté de nos conversations est plus cruciale que jamais.

C’est pourquoi chaque message privé envoyé sur WhatsApp est sécurisé par le chiffrement de bout en bout par défaut. Ce chiffrement sophistiqué agit comme un cadenas numérique inviolable qui préserve les informations que vous envoyez par WhatsApp contre les pirates et les criminels. Les messages sont uniquement conservés sur votre appareil et personne ne peut ni lire ces derniers ni écouter vos appels, pas même nous. Vos conversations privées restent entre vous".



C'est justement ce qu'apprécient les utilisateurs de WhatsApp, la sécurité, la confidentialité et la protection des données. Facebook sait qu'en jouant sur ces critères, cela permet de gagner la confiance des usagers et maintenir le bon rythme des ouvertures de comptes.



Selon vous, WhatsApp va-t-elle continuer à progresser dans les années à venir ?





